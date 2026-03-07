Mỹ cảnh báo bệnh ung thư gây tử vong số một ở người dưới 50 tuổi

Tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng tăng 3% mỗi năm ở nhóm tuổi 20-49. Trong đó, ung thư trực tràng tăng lên chiếm 1/3 tổng số ca chẩn đoán.

Ung thư đại trực tràng (CRC) hiện là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở người lớn dưới 50 tuổi. Báo cáo mới đây của Hiệp hội Ung thư Mỹ tiết lộ một số thay đổi đáng ngạc nhiên về tỷ lệ mắc bệnh trong những năm gần đây.

Theo Fox News, báo cáo "Thống kê ung thư đại trực tràng 2026", được công bố trên tạp chí CA: A Cancer Journal for Clinicians, cho thấy mặc dù tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng đang giảm ở người cao tuổi, những người dưới 65 tuổi đang phải đối mặt với sự gia tăng về số ca được chẩn đoán mắc bệnh.

Cụ thể, người lớn từ 65 tuổi trở xuống chiếm gần một nửa (45%) tổng số ca ung thư đại trực tràng mới - sự gia tăng đáng kể so với 27% vào năm 1995.

Trong số người trưởng thành từ 50 tuổi trở xuống, 75% trường hợp ung thư đại trực tràng được chẩn đoán ở giai đoạn muộn. Một nửa số ca chẩn đoán trong nhóm tuổi này được thực hiện ở độ tuổi từ 45 đến 49. Mặc dù nhóm tuổi này đủ điều kiện để được tầm soát định kỳ, chỉ có 37% thực hiện.

Ung thư đại trực tràng đang ngày càng phổ biến ở nhóm người trẻ tuổi. Ảnh: Specialist Medical Clinic.

Báo cáo cũng tiết lộ ung thư trực tràng đang gia tăng, hiện chiếm khoảng 1/3 (32%) tổng số ca ung thư đại trực tràng - tăng từ 27% vào giữa những năm 2000.

"Sau nhiều thập kỷ tiến bộ, nguy cơ tử vong do ung thư đại trực tràng đang gia tăng ở các thế hệ nam và nữ trẻ tuổi, khẳng định sự gia tăng thực sự của căn bệnh này do một số thói quen sinh hoạt hoặc một số tác nhân gây hại khác", Rebecca Siegel, Giám đốc khoa học cấp cao về nghiên cứu giám sát tại Hiệp hội Ung thư Mỹ và là tác giả chính của báo cáo, cho biết trong một thông cáo báo chí.

Bà Siegel nhận định chúng ta cần tăng cường nỗ lực nghiên cứu để hiểu rõ nguyên nhân, đồng thời ngăn ngừa tử vong thông qua việc phát hiện sớm bằng cách hướng dẫn bác sĩ và người dân về các triệu chứng và tăng cường sàng lọc ở những người 45-54 tuổi. Theo báo cáo, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn cục bộ (sớm), tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 95%.

Theo báo cáo, dự kiến có 158.850 trường hợp ung thư đại trực tràng mới được chẩn đoán trong năm nay và căn bệnh này gây ra 55.230 ca tử vong.

Các nhà nghiên cứu cho biết hơn một nửa số ca ung thư đại trực tràng có liên quan đến hành vi nguy hiểm. Những hành vi đó bao gồm thiếu dinh dưỡng, uống nhiều rượu, hút thuốc, thiếu vận động và béo phì.

"Những phát hiện này càng nhấn mạnh ung thư đại trực tràng đang trở nên trầm trọng hơn ở các thế hệ trẻ và nêu bật nhu cầu cấp thiết đối với người lớn đủ điều kiện là nên bắt đầu tầm soát ở độ tuổi khuyến nghị là 45", tiến sĩ William Dahut, Giám đốc khoa học của Hiệp hội Ung thư Mỹ, khuyến nghị.

Theo Medical News Today, ung thư đại trực tràng là thuật ngữ chỉ chung các khối u ác tính xuất hiện ở kết tràng và trực tràng. Thống kê Globocan năm 2022 cho thấy ung thư đại trực tràng là loại ung thư được chẩn đoán phổ biến thứ ba và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai trên toàn cầu, với hơn 1,9 triệu ca mắc mới và gần 904.000 trường hợp tử vong.

Trước đây, bệnh chủ yếu gặp ở người trên 50 tuổi, nhưng hiện nay số ca mắc ở người trẻ tăng lên rõ rệt. Nếu xu hướng này tiếp diễn, số ca ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi được dự báo tăng gần gấp đôi vào năm 2030.

Những dấu hiệu cảnh báo của ung thư đại trực tràng bao gồm thay đổi thói quen đại tiện, táo bón xen kẽ tiêu chảy, phân nhỏ dẹt, cảm giác đi tiêu không hết hoặc đi cầu ra máu. Ngoài ra, người bệnh có thể xuất hiện đau bụng âm ỉ kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân, thiếu máu do thiếu sắt. Ở người trẻ, các biểu hiện này thường bị nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa thông thường, đặc biệt ở người có thói quen uống rượu bia.