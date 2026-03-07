Kết quả kiểm nghiệm gây sốc về nước dừa đóng chai

Nước dừa đóng chai ngày càng phổ biến nhờ ít đường, ít calo và giàu điện giải. Nhưng phía sau thức uống này, thị trường cũng xuất hiện nhiều sản phẩm pha trộn, kém chất lượng.

Một cuộc kiểm nghiệm gần đây của Viện Nghiên cứu Tiêu dùng thuộc báo Tân Kinh đã đặt ra không ít nghi vấn. Bốn sản phẩm nước dừa phổ biến trên thị trường, đều quảng cáo là “100% nước dừa”, đã được gửi đi kiểm tra. Kết quả đối chiếu theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu cho thấy ba sản phẩm có dấu hiệu bị bổ sung thêm nước và đường từ bên ngoài.

Thông tin này nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang và bắt đầu đặt câu hỏi về độ “nguyên chất” của những chai nước dừa đang bày bán trên thị trường.

Nước dừa đóng chai trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ Trung Quốc. Ảnh: QQ News.

Sự thật về nước dừa 9,9 tệ

Kết quả đối chiếu theo tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu cho thấy ba sản phẩm có dấu hiệu bị bổ sung nước và đường từ bên ngoài. Sản phẩm còn lại được phát hiện mang dấu hiệu đặc trưng của siro đường có nguồn gốc từ tinh bột. Nói cách khác, cả bốn mẫu được kiểm nghiệm đều ít nhiều cách xa khái niệm “tự nhiên nguyên chất” như thông tin quảng cáo trên bao bì.

Trước những nghi ngờ này, bộ phận chăm sóc khách hàng của ba thương hiệu liên quan khẳng định sản phẩm của họ được sản xuất tại Thái Lan và nhập khẩu, không thêm nước hay đường, hoàn toàn là nước dừa nguyên chất.

Tuy vậy, một câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn vẫn là: khi một quả dừa tươi ngoài thị trường có thể bán hơn 10 tệ, vì sao một chai nước dừa dung tích 1 lít đôi khi chỉ có giá 9,9 tệ?

Theo một số người trong ngành, nguyên nhân của tình trạng “giá bán thấp hơn giá nguyên liệu” xuất phát từ cạnh tranh giá rẻ khốc liệt trong ngành. Một số doanh nghiệp dùng cách thêm nước, thêm đường hoặc hương liệu để mô phỏng hương vị nước dừa. Cách này giúp giảm chi phí sản xuất, nhưng cũng khiến nhu cầu nguyên liệu dừa sụt giảm mạnh, giá nguyên liệu đã giảm tới 90% so với thời kỳ đỉnh điểm.

Tác động sức khỏe

Theo chuyên gia dinh dưỡng Lý Đông Diệp, trong 100 ml nước dừa thường chứa khoảng 94% nước, mang lại cảm giác thanh mát, không ngấy. Lượng calo chỉ khoảng 15-20 kcal, thấp hơn nhiều so với nước ngọt có gas hoặc nước trái cây. Hàm lượng đường tự nhiên dao động khoảng 3-5%, chủ yếu là fructose nên vị ngọt nhẹ. Ngoài ra, nước dừa còn chứa nhiều chất điện giải như kali, canxi, magie và phốt pho.

Nhờ thành phần này, nước dừa được xem là loại đồ uống giúp bù nước hiệu quả. Thành phần điện giải của nó khá gần với dịch tế bào của cơ thể, vì vậy có thể giúp phục hồi nước và giảm nguy cơ chuột rút sau khi vận động, đổ mồ hôi nhiều hoặc sau khi uống rượu.

Dù vậy, các chuyên gia dinh dưỡng cảnh báo rằng giá bán đôi khi có thể phản ánh chất lượng sản phẩm. Một quả dừa tươi thường có giá khoảng 10 nhân dân tệ và chỉ cho khoảng 300 ml nước dừa. Như vậy, để có 1 lít nước dừa nguyên chất cần lượng nguyên liệu gần tương đương 10 nhân dân tệ.

Trong khi đó, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm “nước dừa 100%” giá chỉ khoảng 9,9 nhân dân tệ cho chai 1 lít, thậm chí còn miễn phí vận chuyển. Mức giá này thấp hơn chi phí nguyên liệu, khiến nhiều chuyên gia cho rằng sản phẩm có thể đã bị pha trộn.

Những chiêu thức phổ biến của các sản phẩm giá rẻ gồm:

Pha thêm nước để làm loãng nước dừa

Thêm đường hoặc siro fructose để tăng vị ngọt

Bổ sung hương liệu dừa nhân tạo để tạo mùi

Làm nhái bao bì các thương hiệu nổi tiếng

Một số sản phẩm bị phát hiện còn có tổng số vi khuẩn vượt ngưỡng hoặc sử dụng chất bảo quản trái phép. Nếu sử dụng lâu dài các loại nước dừa pha trộn này, người tiêu dùng không chỉ nhận được ít giá trị dinh dưỡng hơn mà còn có thể hấp thụ thêm đường và phụ gia không cần thiết.

Cách nhận biết nước dừa nguyên chất

Các chuyên gia khuyến nghị người tiêu dùng có thể nhận biết nước dừa thật bằng một số dấu hiệu đơn giản.

Thứ nhất, kiểm tra bảng thành phần. Nếu sản phẩm là nước dừa nguyên chất, bảng thành phần chỉ nên ghi “nước dừa”. Nếu xuất hiện các thành phần như nước, đường, siro fructose, hương liệu, nước cốt dừa hoặc nước dừa cô đặc, sản phẩm đó không còn là nước dừa 100%.

Thứ hai, chú ý tên sản phẩm. Những sản phẩm ghi rõ “100% nước dừa” hoặc “nước dừa nguyên chất” thường đáng tin cậy hơn. Ngược lại, các loại ghi “đồ uống vị dừa”, “nước giải khát hương dừa” hoặc “nước dừa pha chế” thường không phải nước dừa nguyên chất.

Thứ ba, xem giá bán. Các sản phẩm 1 lít có giá quá thấp, đặc biệt dưới 12-15 nhân dân tệ trong thời gian dài, cần được xem xét cẩn thận. Mức giá quá rẻ thường khó đáp ứng chi phí nguyên liệu thực tế.

Thứ tư, quan sát màu sắc. Nước dừa thật thường trong suốt hoặc hơi trắng đục nhẹ tùy giống dừa và độ chín. Nếu nước có màu trắng đục đậm, vẩn đục hoặc có cặn bất thường, đó có thể là sản phẩm đã bị pha trộn.

Thứ năm, ngửi mùi và nếm vị. Nước dừa nguyên chất có vị ngọt nhẹ tự nhiên, mùi dừa thoang thoảng và hơi chua nhẹ đặc trưng. Nếu mùi dừa quá nồng, vị ngọt gắt hoặc uống xong vẫn thấy khát, sản phẩm có thể đã được thêm đường hoặc hương liệu.