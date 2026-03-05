Người phụ nữ ra đi trong đau đớn sau vết cào từ chó con

Một vết cào từ chó con trong chuyến du lịch ở Morocco tưởng chừng vô hại nhưng lại trở thành khởi đầu của bi kịch đối với một phụ nữ Anh.

Bà Yvonne Ford và cháu gái. Ảnh: The Independent.

Nạn nhân là bà Yvonne Ford, 59 tuổi, sống tại Barnsley. Theo lời khai tại phiên điều tra, sự việc xảy ra khi bà đang ở trên một bãi biển tại Morocco, quốc gia Bắc Phi. Trong lúc vui chơi cùng gia đình, bà vô tình bị một con chó con cào vào chân. Vết cào khá nhẹ nên bà không nghĩ đó là điều đáng lo. Người phụ nữ chỉ lau vết thương bằng khăn ướt rồi bỏ qua, không tìm đến cơ sở y tế để kiểm tra hay điều trị.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi sau khi bà cùng gia đình trở về Anh. Những tuần sau đó, bà Ford xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường nhưng khó lý giải.

Các bác sĩ tại bệnh viện lúng túng trước tình trạng của bệnh nhân, bởi những triệu chứng này không khớp rõ ràng với bất kỳ bệnh lý quen thuộc nào. Có thời điểm, đội ngũ chuyên gia thậm chí nghi ngờ các biểu hiện này có thể liên quan đến vấn đề tâm thần và đã mời bác sĩ tâm thần đến đánh giá.

Bác sĩ Alexander Burns, người trực tiếp thăm khám, cho biết ông được mời hội chẩn khi các đồng nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm ra căn bệnh. Ban đầu, ông từng nghĩ đến bệnh Lyme, một bệnh nhiễm trùng do ve cắn. Chỉ đến khi chồng bà Ford nhắc lại việc bà từng bị chó con cào trong chuyến đi Morocco, việc chẩn đoán mới bắt đầu chuyển hướng. Trước đó, đơn vị điều trị ngắn ngày nơi bà nằm viện cũng không biết đến vết cào này.

Trong bối cảnh bệnh nhân xuất hiện ngày càng nhiều biểu hiện thần kinh khó lý giải, chi tiết về vết cào của chó con khiến bác sĩ Burns bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác là bệnh dại.

Vị chuyên gia cho biết trong suốt sự nghiệp của mình, đây là lần đầu tiên ông đối mặt với căn bệnh dại nên buộc phải tìm đọc thêm tài liệu chuyên môn. Càng đối chiếu, mọi thứ dần rõ ràng. Những biểu hiện của bà Ford, từ cơn lo âu dữ dội, chóng mặt, mệt mỏi cho đến các rối loạn thần kinh, đều khớp với mô tả điển hình của bệnh dại.

Sau khi được xác định mắc bệnh, bà Ford được chuyển đến khoa bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Royal Hallamshire tại Sheffield. Tuy nhiên, bà không qua khỏi chỉ vài ngày sau đó.

Bệnh dại hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Ảnh: Freepik.

Dại là bệnh truyền nhiễm do virus lây qua nước bọt của động vật nhiễm bệnh, gây viêm não và tổn thương hệ thần kinh trung ương. Người mắc có thể xuất hiện các biểu hiện như lo âu cực độ, ảo giác, chóng mặt, mệt mỏi, khó nuốt nước và suy sụp thần kinh.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 95% ca không qua khỏi do bệnh dại trên toàn cầu xảy ra tại châu Á và châu Phi. Nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ tiêm vaccine cho chó còn thấp, trong khi nhiều người dân chưa được tiếp cận kịp thời với vaccine và huyết thanh phòng dại sau khi bị động vật cắn.

Tại châu Á, các nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh và Việt Nam ghi nhận số ca bệnh tương đối cao, đặc biệt ở khu vực nông thôn nơi việc quản lý chó nuôi và tiêm phòng còn hạn chế. Trong khi đó, ở châu Phi, nhiều quốc gia thuộc vùng cận Sahara vẫn ghi nhận các ca không qua khỏi do bệnh dại mỗi năm do điều kiện y tế và khả năng tiếp cận dịch vụ phòng bệnh còn khó khăn.

Theo bà Katharine Cartwright, chuyên gia bệnh truyền nhiễm thuộc hệ thống Bệnh viện Đại học Sheffield, kể từ năm 1946 đến nay, Anh chỉ ghi nhận 26 ca bệnh dại được xác nhận.

Bà cho biết vaccine phòng bệnh dại sau phơi nhiễm có thể ngăn bệnh tiến triển nếu được tiêm kịp thời, trước khi các triệu chứng xuất hiện. Ngoài ra, việc tiêm phòng cho chó và các động vật có nguy cơ mang virus đã góp phần quan trọng giúp Anh gần như loại bỏ căn bệnh này trong nhiều thập kỷ qua.

Sau sự ra đi của bà Ford, gia đình bà bắt đầu tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về bệnh dại trên thế giới. Con gái bà, Robyn Thomson, hiện tham gia tổ chức từ thiện Mission Rabies, hỗ trợ tiêm phòng cho chó tại nhiều quốc gia như Campuchia và Malawi.

Chia sẻ với báo chí hồi tháng 1, Thomson cho biết gia đình đã rất sốc khi biết mẹ mình mắc bệnh dại. Tuy vậy, cô muốn biến mất mát này thành động lực để giúp đỡ những người khác. “Tôi muốn biến những gì đã xảy ra thành điều tích cực, và giúp những người như mẹ tôi”, cô nói.