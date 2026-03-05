Nữ dược sĩ xung phong nhập ngũ

Tạm gác lại những dự định phát triển nghề nghiệp, nữ dược sĩ trẻ ở Quảng Trị viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong muốn được thử thách bản thân và đóng góp sức trẻ cho quê hương, Tổ quốc.

Nữ tân binh duy nhất của xã Vinh Linh, tỉnh Quảng Trị sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân trong đợt giao quân năm 2026 là Nguyễn Khánh Huyền (24 tuổi, trú thôn Tân Định).

Những ngày trước lễ giao nhận quân, trong căn nhà nhỏ của Khánh Huyền, không khí vừa rộn ràng vừa xen lẫn bịn rịn. Huyền tranh thủ sắp xếp công việc gia đình, thăm hỏi họ hàng, bạn bè. Nhiều người đến chúc mừng, động viên cô gái trẻ giữ vững tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nguyễn Khánh Huyền cùng mẹ chuẩn bị tư trang sẵn sàng cho ngày giao nhận quân.

Huyền kể bản thân sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ nhỏ em đã có ước mơ khoác lên mình sắc phục công an. Nhưng Huyền lại bén duyên với ngành Y - Dược.

Đầu năm 2025, sau khi tốt nghiệp ngành Dược học, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, cũng như nhiều bạn học, Huyền tìm cho mình một công việc phù hợp với ngành học. Rồi khi địa phương triển khai công tác tuyển quân, ước mơ năm nào trong em lại cháy bỏng. Huyền mạnh dạn viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Khánh Huyền tốt nghiệp ngành Dược học của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đầu năm 2025.

"Từ nhỏ em đã mong muốn được làm công an, nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Nay tốt nghiệp đại học, em muốn một lần thử sức mình trong môi trường kỷ luật, được rèn luyện và trưởng thành hơn. Em biết môi trường công an sẽ có nhiều thử thách, nhưng đó cũng là cơ hội để em học hỏi, rèn luyện ý chí và bản lĩnh. Em sẽ cố gắng để không phụ lòng gia đình và mọi người đã tin tưởng", Khánh Huyền chia sẻ.

Khi Khánh Huyền nói với người thân về mong muốn của mình, ba mẹ em không khỏi bất ngờ, lo lắng. Bởi họ biết trong môi trường của lực lượng công an là sự quy củ, tinh thần nỗ lực, sợ con gái khó thích ứng. Nhưng khi nhận thấy sự quyết tâm của con, ba mẹ Huyền ủng hộ, dặn dò con để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ nhỏ, Khánh Huyền đã ấp ủ ước mơ trở thành một nữ chiến sĩ công an.

"Mấy đêm đầu tôi cũng trăn trở vì thương con. Nhưng thấy con quyết tâm và suy nghĩ chín chắn, gia đình tôn trọng lựa chọn của cháu. Chúng tôi tự hào vì con có tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước", mẹ của Khánh Huyền là bà Mai Thị Thu Hằng chia sẻ.

Khánh Huyền cho biết em được phân công tham gia huấn luyện trong lực lượng cơ động - một lực lượng đặc thù với cường độ rèn luyện cao. Dù biết phía trước sẽ có nhiều thử thách, cô gái trẻ vẫn giữ sự tự tin.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Linh, Khánh Huyền là nữ tân binh duy nhất trong đợt giao quân năm nay của địa phương. Trong đợt này, Khánh Huyền cùng nhiều thanh niên khác hăng hái lên đường nhập ngũ. Trước khi trúng tuyển, Huyền trải qua đầy đủ các bước sơ tuyển, khám sức khỏe theo đúng quy định.

Nhận thấy sự quyết tâm của con, gia đình ủng hộ, động viên để Khánh Huyền hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thiên Tùng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Linh, cho biết việc cô gái trẻ Nguyễn Khánh Huyền tình nguyện tham gia nhập ngũ thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ. Đây là điều rất đáng trân trọng.

"Chúng tôi tin tưởng Khánh Huyền cùng các tân binh của địa phương sẽ phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao", ông Tùng chia sẻ.