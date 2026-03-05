Số ca nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM tăng lên 92 người

Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ghi nhận 92 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một quán vỉa hè trên địa bàn phường Vũng Tàu.

Các bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Vũng Tàu. Ảnh: BVCC.

Theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, trong hai ngày 3-4/3, bệnh viện tiếp nhận loạt bệnh nhân xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa sau khi sử dụng thực phẩm tại quán bánh mì vỉa hè ở số 13 Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, TP.HCM. Cập nhật đến tối 4/3, tổng cộng có 83 người điều trị tại viện, 9 trường hợp theo dõi tại nhà. Các bệnh nhân chủ yếu có biểu hiện nôn ói, đau bụng, sốt.

Ngay sau khi nhận báo cáo, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện và các cơ sở y tế liên quan rà soát công tác tiếp nhận, điều trị; bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm do Sở ban hành.

Với các ca bệnh nặng, cơ sở điều trị phải tổ chức hội chẩn hoặc chuyển tuyến kịp thời. Đồng thời thực hiện chế độ báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y), bao gồm tình hình tiếp nhận, số ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng (nếu có), nhằm thống nhất phương án điều trị và điều phối nguồn lực.

Trước đó, tại TP.HCM cũng ghi nhận một chùm ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Ngày 2/3, ngành y tế thành phố ghi nhận 22 trường hợp đến khám, điều trị tại nhiều bệnh viện sau khi ăn bánh mì tại tiệm A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 ca; Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 8 ca; Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây ghi nhận 1 ca và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức tiếp nhận 1 ca.

Sau khi nhận báo cáo, Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại, xử trí đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm; đồng thời thực hiện báo cáo nhanh về số ca nặng, kết quả xét nghiệm và biến chứng (nếu có) để kịp thời điều phối.

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cơ quan này cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ; lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm nếu phát hiện sai phạm.