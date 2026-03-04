Siết quản lý nha khoa TP.HCM: Không để kỹ thuật xâm lấn 'vượt rào'

Trước tốc độ mở rộng nhanh của các phòng khám nha khoa và việc triển khai nhiều kỹ thuật can thiệp sâu, TP.HCM tăng cường kiểm tra, siết thẩm định nhằm bảo đảm an toàn người bệnh.

Sở Y tế sẽ thường xuyên kiểm tra các phòng khám nha khoa. Ảnh minh hoạ: BVCC.

Trong bối cảnh các phòng khám răng hàm mặt mở rộng hoạt động mạnh mẽ, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng chuyên môn, đồng thời rà soát, điều chỉnh quy định liên quan đến thẩm định danh mục kỹ thuật nhằm bảo đảm phù hợp pháp luật hiện hành.

Những năm gần đây, hàng nghìn phòng khám nha khoa hoạt động trên địa bàn thành phố. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu như cấy ghép implant, ghép xương, nâng xoang, phục hình răng hiện đại được triển khai phổ biến. Điều này góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng và giúp người dân tiếp cận kỹ thuật tiên tiến ngay tại địa phương.

Tuy nhiên, theo cơ quan quản lý, nhiều kỹ thuật thuộc nhóm can thiệp sâu, tiềm ẩn rủi ro nếu cơ sở không đáp ứng đầy đủ điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn. Do đó, việc siết chặt quản lý là cần thiết để bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Trước đây, theo Thông tư 07/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, các kỹ thuật phẫu thuật, thủ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi lần đầu triển khai tại một cơ sở được xem là “kỹ thuật mới, phương pháp mới”. Những kỹ thuật này phải thực hiện thí điểm trước khi được áp dụng chính thức.

Trong quá trình quản lý, Sở Y tế TP.HCM đã áp dụng cơ chế này đối với một số kỹ thuật nha khoa chuyên sâu. Các cơ sở đủ năng lực được phép triển khai thí điểm dưới sự thẩm định của Hội đồng chuyên môn kỹ thuật, qua đó đánh giá hiệu quả và mức độ an toàn trước khi cho phép triển khai rộng rãi.

Hội đồng chuyên môn kỹ thuật của Sở quy tụ các chuyên gia răng hàm mặt từ Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.HCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương tại TP.HCM và Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP.HCM nhằm bảo đảm việc thẩm định khách quan, đúng chuẩn chuyên môn.

Từ khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 có hiệu lực, khái niệm “kỹ thuật mới, phương pháp mới” được xác định là kỹ thuật lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Theo đó, kỹ thuật loại đặc biệt hoặc loại I khi triển khai lần đầu tại một cơ sở không còn thuộc diện bắt buộc phải thí điểm như trước.

Trong giai đoạn chuyển tiếp, các cơ sở đã được cho phép thí điểm vẫn tiếp tục thực hiện đến khi hoàn thành đủ số ca theo quyết định đã ban hành, sau đó báo cáo kết quả để được xem xét cho phép triển khai chính thức.

Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh việc tăng cường quản lý kỹ thuật không nhằm tạo rào cản cho sự phát triển của các cơ sở y tế, mà nhằm bảo đảm mỗi kỹ thuật được triển khai đúng quy định, minh bạch và an toàn cho người bệnh.