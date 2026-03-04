Vụ loạt sữa nhiễm độc tố cereulide bị thu hồi: Bộ Y tế ra yêu cầu mới

Sau khi nhiều nước thu hồi sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide từ vi khuẩn Bacillus cereus, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát và kiểm nghiệm sản phẩm.

Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương tăng cường giám sát đối với sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ sau khi một số quốc gia thu hồi sản phẩm vì nghi nhiễm độc tố cereulide - chất có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với trẻ em.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây nhiều nước như Đức, Anh, Pháp và Australia đã tiến hành thu hồi một số lô sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide. Đây là độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ngộ độc thực phẩm và ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Trước nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa sự cố và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Sau cảnh báo quốc tế về sữa nghi nhiễm độc tố cereulide từ vi khuẩn Bacillus cereus, Bộ Y tế yêu cầu tăng kiểm nghiệm và giám sát trên thị trường. Ảnh: Congen.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kế hoạch giám sát thực phẩm đang lưu thông trên thị trường. Trong đó, các địa phương cần tập trung kiểm tra sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ theo các cảnh báo do Cục An toàn thực phẩm ban hành.

Trường hợp phát hiện sản phẩm không bảo đảm yêu cầu an toàn, các cơ quan chức năng phải nhanh chóng tiến hành thu hồi, đồng thời phát đi cảnh báo để người dân kịp thời nắm bắt thông tin và chủ động phòng tránh.

Bên cạnh hoạt động giám sát thị trường, Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương củng cố và nâng cao năng lực của hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm. Việc tăng cường năng lực kiểm nghiệm được xem là yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và hậu kiểm đối với các sản phẩm thực phẩm lưu hành.

Đặc biệt, Bộ Y tế nhấn mạnh việc chuẩn hóa các phương pháp kiểm nghiệm để đảm bảo kết quả phân tích chính xác, phục vụ hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra cũng như phòng ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm.

Một nội dung đáng chú ý là các đơn vị kiểm nghiệm cần xây dựng phương pháp thử nhằm xác định độc tố cereulide trong mẫu sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Đây được coi là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm nguy cơ ô nhiễm, từ đó kịp thời đưa ra cảnh báo và hạn chế tác động đến sức khỏe cộng đồng.

Để hỗ trợ các địa phương triển khai nhiệm vụ này, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị một số đơn vị chuyên môn phối hợp, hướng dẫn kỹ thuật và nghiệp vụ. Các đơn vị được giao nhiệm vụ gồm Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và Viện Y tế công cộng TP.HCM.

Theo Bộ Y tế, các cơ quan chuyên môn tại địa phương cần chủ động liên hệ với các viện này để đề xuất phối hợp, nhận hỗ trợ về chuyên môn trong quá trình triển khai giám sát và kiểm nghiệm.

Động thái này nhằm tăng cường khả năng phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước các tác nhân gây ngộ độc. Việc chủ động giám sát và nâng cao năng lực kiểm nghiệm được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế rủi ro, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.