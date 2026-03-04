Xuất hiện ổ dịch, trường đại học Thái Lan chuyển sang học online

Ổ dịch thủy đậu xuất hiện tại Đại học Thammasat khiến hàng chục người mắc bệnh, buộc nhà trường chuyển toàn bộ lớp học sang trực tuyến.

Các vết bóng nước thường gặp trên da người bệnh thủy đậu. Ảnh: CDC.

Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC) đã khẩn trương mở cuộc điều tra sau khi ghi nhận ổ dịch thủy đậu xuất hiện tại hai khoa của Đại học Thammasat, cơ sở Rangsit, The Nation Thailand đưa tin.

Ổ dịch xuất hiện đúng vào thời điểm thủy đậu bước vào mùa gia tăng tại Thái Lan, khi số ca mắc thường tăng cao từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Trước nguy cơ lây lan, Đại học Thammasat đã quyết định chuyển toàn bộ các lớp học sang trực tuyến từ ngày 3 đến 6/3. Thông tin được Tổng cục trưởng DDC Montien Kanasawat cập nhật với truyền thông ngày 4/3.

Theo ông, cơ quan này nhận được thông báo về tình hình dịch vào ngày 3/3 và ngay lập tức cử đội điều tra dịch tễ khẩn cấp đến khuôn viên trường từ ngày hôm sau. Nhóm công tác phối hợp với Văn phòng Phòng chống Dịch bệnh khu vực 4 cùng Sở Y tế tỉnh Pathum Thani để truy vết và đánh giá nguy cơ lây nhiễm.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy một trại sinh viên được tổ chức từ ngày 13 đến 16/2 có thể là sự kiện phơi nhiễm chính. Chương trình có khoảng 66 người tham gia, trong đó có gần 60 học sinh đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Trong thời gian diễn ra trại, một người tham gia xuất hiện triệu chứng thủy đậu và được yêu cầu rời khỏi chương trình, song hoạt động vẫn tiếp tục.

Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, các ca bệnh bắt đầu được ghi nhận rải rác trong nhóm sinh viên và học sinh từng tham gia hoạt động này. Theo DDC, hiện có 13 sinh viên đại học và 10 học sinh báo cáo mắc bệnh và đã được đưa vào hệ thống điều trị.

Nhà trường sau đó thông báo tạm dừng các lớp học trực tiếp, đồng thời cơ quan y tế tiến hành truy vết nơi cư trú của các học sinh để chuyển thông tin cho sở y tế các địa phương quản lý, theo dõi.

Theo ông Montien, ổ dịch lần này cho thấy cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục sức khỏe cá nhân và các biện pháp phòng bệnh trong môi trường học đường. Việc cho người bệnh rời khỏi sự kiện chưa hẳn đã đủ để kiểm soát nguy cơ lây lan nếu không có các biện pháp bổ sung.

Thủy đậu là bệnh truyền nhiễm phổ biến tại Thái Lan. Trong hai tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận khoảng 10.000 ca mắc trên toàn quốc, con số tương đương cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan y tế cho biết hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus gây bệnh đã biến đổi khiến khả năng lây lan tăng lên.

DDC khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc gần với người mắc bệnh, duy trì vệ sinh cá nhân và rửa tay thường xuyên. Vaccine phòng thủy đậu hiện vẫn là loại vaccine tự nguyện, người dân phải tự chi trả. Việc đưa vaccine này vào chương trình tiêm chủng miễn phí cần được đánh giá thêm về hiệu quả chi phí.

Theo các bác sĩ, người mắc thủy đậu có thể lây bệnh từ khoảng 24 giờ trước khi phát ban cho đến khi toàn bộ mụn nước khô lại, thường kéo dài khoảng 6-7 ngày. Trong thời gian này, người bệnh nên nghỉ học hoặc nghỉ làm để tránh lây nhiễm, đồng thời hạn chế gãi hay làm vỡ mụn nước vì có thể để lại sẹo vĩnh viễn.