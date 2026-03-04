Người phụ nữ phát hiện thận yếu nhờ bất thường ở chân

Không chỉ do thời tiết, tay chân lạnh kéo dài kèm mệt mỏi, đau lưng có thể là dấu hiệu suy yếu của chức năng thận dương theo quan niệm của Đông y.

Chị Lý (48 tuổi, giáo viên trung học) bắt đầu nhận thấy cơ thể có điều bất thường khi đôi chân luôn lạnh buốt, ngay cả trong những ngày hè. Dù đã mang tất dày khi ngủ, bàn chân vẫn khó ấm lên, kèm theo cảm giác tê tay chân và mệt mỏi kéo dài.

Trước đây, chị Lý vốn rất năng động, đứng giảng suốt 45 phút cũng không thấy mệt. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, cơ thể chị dường như “cạn năng lượng”. Kết quả khám cho thấy mạch máu vẫn bình thường, song tình trạng lạnh chân, tê tay không cải thiện. Một người bạn am hiểu Đông y cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến “thận dương hư”.

Trong y học cổ truyền, “thận dương” được ví như nguồn nhiệt của cơ thể. Khi nguồn năng lượng này suy yếu, tay chân thường xuất hiện cảm giác lạnh và tê. Sau khi điều chỉnh lối sống, chị Lý nhận thấy chân dần ấm hơn và cảm giác mệt mỏi cũng giảm rõ rệt.

Thận dương hư khiến người bệnh có cảm giác lạnh ở tay, chân. Ảnh: Freepik.

Dấu hiệu thận đang suy giảm chức năng

Theo bác sĩ Trần Vĩ, Phó khoa Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh, nếu cơ thể xuất hiện một số dấu hiệu đặc trưng sau đây, đó có thể là tín hiệu cho thấy thận đang suy yếu.

Biểu hiện đầu tiên và cũng phổ biến nhất là cảm giác sợ lạnh. Đây không phải là cảm giác lạnh thông thường do thời tiết, mà là cái lạnh dường như xuất phát từ bên trong cơ thể.

Nhiều người cảm thấy lưng và chân lạnh ngay cả khi trời nóng, hoặc dù đã đắp chăn dày nhưng bàn chân vẫn khó ấm lên. Đông y ví thận dương như một “lò sưởi” trong cơ thể. Khi “ngọn lửa” này yếu đi, nhiệt lượng khó lan tỏa đến các chi, khiến cơ thể luôn trong trạng thái lạnh lẽo.

Cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống kéo dài có thể là dấu hiệu của thận suy yếu. Ảnh: Freepik.

Biểu hiện thứ hai là tình trạng thiếu sức sống và mệt mỏi kéo dài. Những người gặp tình trạng này thường cảm thấy uể oải, giảm năng lượng, làm việc nhanh chóng mệt và không còn sự hứng khởi như trước.

Một số người còn nhận thấy trí nhớ giảm sút, dễ quên hoặc buồn ngủ vào ban ngày. Theo lý giải của bác sĩ Trần Vĩ, khi thận dương suy yếu, các hoạt động sinh lý của cơ thể giống như một cỗ máy vận hành chậm lại, khiến con người trở nên thiếu sinh khí.

Dấu hiệu thứ ba liên quan đến vùng thắt lưng và đầu gối. Trong y học cổ truyền có câu “lưng là phủ của thận”, hàm ý rằng vùng thắt lưng có mối liên hệ mật thiết với chức năng của thận.

Khi thận dương suy giảm, khu vực này có thể xuất hiện cảm giác đau mỏi, lạnh hoặc yếu, đặc biệt sau khi lao động nặng hoặc khi thời tiết trở lạnh. Một số người còn cảm thấy hai chân nặng nề, đi lại lâu dễ mỏi. Với phụ nữ, tình trạng này đôi khi đi kèm kinh nguyệt không đều hoặc khí hư loãng.

Làm gì để bảo vệ sức khỏe?

Khi nhận ra những tín hiệu này, việc điều chỉnh lối sống có thể giúp cải thiện tình trạng sức khỏe. Bác sĩ Vĩ cho rằng việc điều hòa thận dương cần được thực hiện từ từ, thông qua thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Một trong những cách đơn giản nhất là tận dụng ánh nắng mặt trời. Buổi sáng khoảng 9-10 giờ là thời điểm thích hợp để ra ngoài phơi nắng nhẹ, đặc biệt ở vùng lưng.

Theo Đông y, dọc theo lưng là đường kinh mạch quan trọng gọi là “Đốc mạch”, được xem là nơi hội tụ của dương khí trong cơ thể. Việc để ánh nắng làm ấm vùng này giống như tiếp thêm năng lượng cho “nguồn lửa” bên trong.

Bên cạnh đó, vận động nhẹ nhàng cũng rất có lợi cho người bệnh. Những bài tập như đi bộ nhanh, dưỡng sinh... có thể giúp cơ thể sinh dương khí mà không làm hao tổn năng lượng. Các chuyên gia khuyến cáo người bệnh nên tránh các hoạt động quá sức khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều, vì điều này có thể làm tiêu hao dương khí.

Trước khi ngủ, việc ngâm chân trong nước ấm khoảng 40°C trong 15-20 phút có thể giúp người bệnh cải thiện tuần hoàn và làm ấm cơ thể. Nếu thêm vài lát gừng hoặc một nắm lá ngải cứu vào nước ngâm chân, hiệu quả làm ấm và thư giãn sẽ càng rõ rệt.