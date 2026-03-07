6 loại cá tiềm ẩn chất gây ung thư, ăn nhiều dễ 'tích độc' vào thân

Mọi người cũng nên hạn chế hoặc tốt hơn là không ăn các loại cá dưới đây vì chúng chứa kim loại nặng, dễ nhiễm ký sinh trùng, thậm chí tăng ngy cơ ung thư.

Cá là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp protein chất lượng cao, axít béo omega-3 cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng an toàn khi sử dụng thường xuyên.

Chia sẻ với Nhân dân Nhật báo, Giáo sư Trần Thuấn Thắng thuộc khoa Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Hải dương Thượng Hải (Trung Quốc), khuyến cáo các loại cá không nên ăn hoặc chỉ ăn với lượng hạn chế.

Ăn cá sống có nguy cơ nhiễm ký sinh trùng cao. Ảnh: Savor Japan.

Cá sống - dễ bị nhiễm ký sinh trùng

Các loài cá nước ngọt như cá diếc và cá tráp có thể chứa các ký sinh trùng lây truyền từ động vật sang người như sán lá gan, sán lá phổi và sán dây. Ăn sống chúng khiến các ký sinh trùng này phát triển trong cơ thể người, gây tổn hại đến hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch.

Do đó, không bao giờ được ăn cá nước ngọt sống. Cá biển từng sống trong nước ngọt hoặc nước lợ cũng không nên ăn sống. Chẳng hạn, cá hồi hoang dã di cư đến các cửa sông nước ngọt có thể bị nhiễm giun Anisakis, sán dây.

Ăn cá sống cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng do Vibrio parahaemolyticus, Salmonella,Vibrio cholerae. Chúng gây nôn mửa, tiêu chảy, và trong trường hợp nặng, có thể đe dọa đến tính mạng.

Ngoài ra, cá sống có thể chứa các loại virus như virus viêm gan A và norovirus, gây viêm gan, viêm dạ dày ruột cấp tính.

Cá chiên quá kỹ - sản sinh nhiều chất có hại

Cá rất giàu axit béo không bão hòa, giúp bảo vệ hệ tim mạch và cải thiện sức khỏe não bộ. Tuy nhiên, khi cá được chiên ở nhiệt độ cao, những "axit béo tốt" này sẽ trải qua các phản ứng oxy hóa, tạo ra nhiều sản phẩm oxy hóa chất béo và amin dị vòng, Hydrocarbon thơm đa vòng.

Các amin dị vòng, đặc biệt, có tính chất gây đột biến và gây ung thư mạnh. Hơn nữa, việc chiên rán làm tăng hàm lượng chất béo trong cá, điều này có hại cho việc kiểm soát lipid máu.

Cá bị chiên quá kỹ sẽ tạo ra các hợp chất gây nguy cơ ung thư cao. Ảnh: Sohu.

Cá khô có mùi hôi - nguy cơ hư hỏng cao

Cá khô rất giàu axit béo không bão hòa, dễ bị oxy hóa và hư hỏng, tạo ra mùi hôi thối. Ăn cá khô có thể gây ra các triệu chứng về tiêu hóa như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy. Tiêu thụ lâu dài cũng có thể gây loét đường tiêu hóa, gan nhiễm mỡ và ung thư.

Ngoài việc ngửi mùi, bạn cũng nên chú ý đến hình thức bên ngoài khi mua cá khô. Cá khô chất lượng tốt thường có màu trắng ngà, một số loại có viền hơi cháy vàng. Các lát cá phẳng, có hình dạng đẹp và có thớ thịt rõ ràng.

Cá muối ướp không đúng cách - nguy cơ ung thư cao

Cá muối có hàm lượng muối cao và cũng chứa lượng nitrit nhất định. Việc tiêu thụ nhiều trong thời gian dài có thể gây ung thư.

Tuy nhiên, cá muối không hoàn toàn không ăn được. Nên chọn những sản phẩm được ướp muối kỹ, có bề mặt bóng, hương thơm đặc trưng của cá và được lên men bằng vi khuẩn có lợi, dẫn đến hàm lượng nitrit thấp. Thỉnh thoảng ăn một lượng nhỏ vẫn an toàn.

Cá muối ướp không đúng cách thường bị đen, các vi khuẩn có lợi bị tiêu diệt và có hàm lượng nitrit cao, vì vậy hãy cố gắng tránh ăn loại cá này.

Các loại cá khô, ướp muối rất được yêu thích vì ngon miệng, "đưa cơm" nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe. Ảnh: Inews.

Các loại cá có màu sắc sặc sỡ - tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc

Cá càng đẹp càng có xu hướng độc hại. Ví dụ, cá san hô thường mang độc tố ciguatoxin.Nó có khả năng chịu nhiệt cao và không bị phá hủy khi nấu chín. Nếu nuốt phải, nó có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy, thậm chí tê liệt thần kinh và khó thở, có thể đe dọa tính mạng trong trường hợp nặng.

Các loại cá ăn thịt lớn - tích lũy kim loại nặng

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, kim loại nặng như thủy ngân dễ tích tụ trong sinh vật nước. Theo sự truyền dẫn của chuỗi thức ăn (từ sinh vật phù du trong nước → cá nhỏ → cá ăn thịt lớn), nồng độ các chất ô nhiễm như kim loại nặng trong cơ thể cá sẽ tăng dần theo từng bậc, tạo ra hiện tượng khuếch đại sinh học rõ rệt. Như vậy, cá càng lớn, sống càng lâu, ở đỉnh chuỗi thức ăn, càng chứa nồng độ thủy ngân cao.

Khuyến nghị ăn cá của FDA được chia thành 3 nhóm theo mức thủy ngân:

Nhóm nên tránh: Cá thu vua, cá cờ, cá mập, cá kiếm, cá ngói biển, cá ngừ mắt to, cá cam.

Cá thu vua, cá cờ, cá mập, cá kiếm, cá ngói biển, cá ngừ mắt to, cá cam. Nhóm nên ăn ở mức vừa phải (chỉ ăn 1 lần/tuần): Cá chép, cá vược Chile, cá bơn lớn, cá heo biển, cá quỷ, cá hồng, cá ngừ vây trắng và vàng, cá mú.

Cá chép, cá vược Chile, cá bơn lớn, cá heo biển, cá quỷ, cá hồng, cá ngừ vây trắng và vàng, cá mú. Nhóm cá tốt nhất để ăn (có thể ăn 2-3 lần/tuần): Cá cơm, cá thu Đại Tây Dương, cá vược đen, cá da trơn / cá nheo, cá tuyết, cá bơn nhỏ, cá trích, cá đối, cá hồi, cá mòi, cá rô phi, cá thịt trắng.