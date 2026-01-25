Thời điểm nhu cầu tình dục tăng cao hơn bình thường

Tình dục là nhu cầu bình thường trong cuộc sống. Do các yếu tố thể chất, tâm lý, lối sống và nội tiết thay đổi, ham muốn và nhu cầu tình dục ở cả nam và nữ giới cũng khác nhau.

Ham muốn tình dục tăng và giảm trong suốt cuộc đời của mỗi người. Ảnh: Freepik.

Tình dục là nhu cầu bình thường trong cuộc sống. Nhu cầu tình dục thay đổi theo từng người và không có mức độ nào được xem là chuẩn mực. Những gì một người coi là ham muốn tình dục cao có thể hoàn toàn bình thường với người khác.

Dưới đây là những thời điểm bạn có ham muốn tình dục có thể cao hơn bình thường.

Nhu cầu tình dục trong ngày

Nhu cầu tình dục của cả nam và nữ giới đều có những thay đổi khác biệt trong ngày:

Buổi sáng

Theo Global Times, các nhà khoa học phát hiện nồng độ hormone sinh dục nam cao vào lúc 7h sáng, vượt quá mức bình thường tới 20%. Do đó, nhiều nam giới thường có ham muốn tình dục mạnh mẽ vào sáng sớm, đặc biệt là sau khi mơ thấy giấc mơ tình dục, và ham muốn của họ rất mãnh liệt.

Sau đó, nồng độ hormone sinh dục nam giảm dần, đạt 50% mức bình thường vào lúc 9h sáng và đạt đỉnh điểm vào lúc 10h sáng rồi giảm dần. Tiếp theo, nồng độ hormone sinh dục lại tăng lên vào khoảng 11h sáng.

Theo iFeng, trong giai đoạn này, không giống như sự thay đổi hormone ở nam giới, sự hưng phấn tình dục ở nữ giới chưa được kích hoạt; hormone sinh dục của họ chỉ đi vào máu với số lượng lớn và bắt đầu phát huy tác dụng vào khoảng giữa trưa.

Buổi chiều

13-16h là thời điểm mọi người hoạt động tích cực nhất trong ngày. Nam giới vẫn còn hưng phấn vào thời điểm này, và "phản ứng căng thẳng" của họ đối với tình dục đạt đỉnh điểm vào lúc 16h. Vào thời điểm này, phụ nữ cũng có xu hướng gần gũi và thân mật hơn với người khác giới.

Khoảng 18h, cả nam và nữ dường như đều cần nghỉ ngơi để giảm ham muốn tình dục, tham gia hoạt động thể chất vào thời điểm này có thể kích thích chức năng tình dục.

Buổi tối

19-22h là thời điểm mà nam và nữ dễ bất đồng nhất về ham muốn. Nồng độ hormone của phụ nữ thấp và thái độ của họ đối với tình dục tương đối thờ ơ. Tuy nhiên, thời điểm này, nam giới thường có cảm xúc mạnh về tình dục, và nhiều người đàn ông cảm thấy cần phải ân cần và dịu dàng để kích thích bạn tình.

Tuy nhiên, phải đến khoảng 22h, nồng độ hormone của phụ nữ mới tăng lên, bắt đầu lãng mạn và nồng nhiệt. Thật không may, dường như hormone của phụ nữ đến muộn hơn một chút.

Nhiều người đàn ông, mặc dù vẫn muốn quan hệ tình dục, thường cảm thấy buồn ngủ. Sau khi đạt cực khoái, nam giới có thể nhanh chóng ngủ thiếp đi do sự giải phóng dopamine nhanh chóng trong não. Điều này thường khiến phụ nữ cảm thấy thất vọng và không vui, vì họ mong muốn được dành nhiều thời gian hơn với đối phương hoặc chia sẻ những lời thân mật.

Ham muốn tình dục có thể tăng lên khi cả 2 cùng nhau trải qua những việc làm khơi gợi cảm xúc như xem phim tình cảnh, đặc biệt có cảnh nóng. Ảnh: Xiaohongshu.

Phụ nữ có ham muốn cao vào thời điểm rụng trứng

Theo Verywell Family, nhiều nghiên cứu cho thấy giai đoạn tăng ham muốn tình dục này của nữ giới kéo dài khoảng sáu ngày và trùng với quá trình sản xuất hormone luteinizing (LH). Cụ thể hơn, ham muốn tình dục của phụ nữ bắt đầu tăng lên 3 ngày trước khi mức LH của họ đạt đỉnh.

Vì LH đạt đỉnh điểm từ 24 đến 36 giờ trước khi rụng trứng, khả năng mang thai cao nếu quan hệ tình dục trong khung thời gian này. Ba ngày trước khi rụng trứng, tỷ lệ mang thai là 8-23%. Một ngày trước khi rụng trứng, tỷ lệ này tăng lên 21-34%. Thông thường, ham muốn tình dục đạt đến đỉnh điểm khi nồng độ estrogen tăng cao. Sự gia tăng nồng độ estrogen bắt đầu sớm hơn LH nhưng thường đạt đỉnh cùng lúc.

Ngoài ra, những thay đổi trong dịch tiết cổ tử cung và âm đạo trước và trong khi rụng trứng tương ứng với việc tăng độ nhạy cảm và ẩm ướt của âm đạo. Cả hai yếu tố này đều làm tăng khoái cảm và ham muốn tình dục.

Ham muốn cũng tăng lên sau khi tập thể dục

Tập thể dục ngoài việc giúp tăng cường sức khỏe, độ dẻo dai cũng làm cho cơ thể sản sinh lượng hormone nội sinh nhiều hơn bình thường. Nữ giới sau khi tập thể dục cảm thấy bản thân có nhiều ham muốn và quyến rũ hơn. Trong khi đó, nam giới tập luyện điều độ sẽ tăng mức testosterone đáng kể, giảm căng thẳng, cải thiện tâm lý, tự tin hơn.

Nhu cầu "yêu" tăng khi cùng xem phim có cảnh nóng, lãng mạn

Một bộ phim tình cảm lãng mạn không chỉ giúp gia tăng cảm xúc, khiến bạn và người ấy gần nhau hơn. Mà còn giúp gia tăng ham muốn tình dục ở cả hai giới. Những hình ảnh nóng bỏng trong phim sẽ khơi dậy ham muốn của cả nam và nữ giới. Giống như phim, hãy khởi động thật nhẹ nhàng, cử chỉ vuốt ve hay âu yếm sẽ giúp cả hai cùng đạt đỉnh dễ dàng.