Loại cá vừa ngon, vừa tốt như 'thuốc bổ'

Cá cơm là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày, đồng thời cũng là nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Cá cơm nhỏ nhưng giàu dưỡng chất. Ảnh: Freepik.

Cá cơm là loại cá nhỏ, quen mặt trong nhiều bữa ăn. Thực tế, đằng sau hương vị thơm ngon đặc trưng là một nguồn dưỡng chất đáng chú ý, khiến cá cơm ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong các khuyến nghị ăn uống lành mạnh.

Giàu dưỡng chất

Dù kích thước khiêm tốn, cá cơm lại chứa lượng lớn protein, theo WebMD. Đây là thành phần cần thiết cho quá trình tái tạo mô, duy trì khối cơ và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Một khẩu phần cá cơm nhỏ cũng có thể cung cấp lượng protein đáng kể so với nhiều loại thực phẩm khác.

Bên cạnh đó, cá cơm đặc biệt giàu axit béo omega-3, trong đó nổi bật là EPA và DHA. Đây là những dưỡng chất quan trọng đối với tim mạch và não bộ, góp phần bảo vệ mạch máu và hỗ trợ chức năng thần kinh. Ngoài omega-3, cá cơm còn cung cấp nhiều vi chất thiết yếu như vitamin B3, vitamin B12, selen, sắt, canxi và kali - những yếu tố đóng vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch, tuyến giáp, xương và quá trình tạo máu.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Nhờ hàm lượng omega-3 cao, việc bổ sung cá cơm trong chế độ ăn có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 giúp giảm triglyceride trong máu, làm chậm sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và hỗ trợ ổn định huyết áp. Điều này góp phần làm giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh tim mạch.

Tốt cho não bộ

Theo Healthline, omega-3 trong cá cơm cũng được ghi nhận có lợi cho não bộ. Một số nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều omega-3 có xu hướng giảm nguy cơ suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ và Alzheimer. Ngoài ra, dưỡng chất này còn giúp bảo vệ thị lực và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một nguyên nhân phổ biến gây giảm thị lực ở người lớn tuổi.

Vai trò với tuyến giáp

Selen là một vi chất khác có hàm lượng đáng kể trong cá cơm. Khoáng chất này tham gia vào các enzyme liên quan đến hoạt động của tuyến giáp, giúp cơ thể sản xuất và chuyển hóa hormone hiệu quả. Việc thiếu selen trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chức năng tuyến giáp, vì vậy bổ sung thực phẩm giàu selen như cá cơm được xem là có lợi cho sức khỏe lâu dài.

Tốt cho xương

Cá cơm còn là nguồn cung cấp canxi và phốt pho đáng kể, đặc biệt khi được ăn cả xương. Hai khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương, giúp xương và răng chắc khỏe, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo xương theo thời gian.

So với nhiều loại cá lớn thường chỉ được sử dụng phần thịt, cá cơm mang lại lợi thế rõ rệt nhờ có thể ăn trọn con, qua đó tận dụng được cả phần xương giàu khoáng chất - yếu tố có ý nghĩa đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển và người lớn tuổi có nguy cơ loãng xương.