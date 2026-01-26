Cô gái 19 tuổi mang khối u khắp đầu mặt cổ được phẫu thuật

Căn bệnh hiếm gặp khiến khối u vùng đầu - mặt - cổ tồn tại suốt 17 năm, lan rộng và phức tạp, khiến việc điều trị kéo dài do vượt khả năng can thiệp của nhiều cơ sở y tế.

Khuôn mặt cô gái trước và sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u. Ảnh: BVCC.

Khối u vùng mặt phải của bệnh nhân L.T.T.V. xuất hiện từ khi mới 2 tuổi và âm thầm phát triển trong nhiều năm. Đến năm 19 tuổi, khối u chiếm gần trọn gương mặt, gây biến dạng nghiêm trọng và làm mất hoàn toàn thị lực mắt phải.

Trước đó, người bệnh từng được thăm khám tại nhiều bệnh viện lớn và được chẩn đoán bướu thần kinh ngoại biên. Tuy nhiên, do khối u lan rộng, cấu trúc phức tạp vùng đầu - mặt - cổ và nằm sát các cơ quan quan trọng, việc phẫu thuật nhiều lần bị trì hoãn vì vượt quá khả năng chuyên môn của các cơ sở tiếp nhận.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), khối u đã gây biến dạng nặng vùng mặt phải. Ngoài ra, người bệnh còn mắc bại não type 2, dẫn đến rối loạn vận động nửa người bên trái, dù trí tuệ hoàn toàn bình thường. Tình trạng bệnh lý phối hợp này khiến việc điều trị trở nên đặc biệt khó khăn.

Kết quả chụp MRI vùng hàm mặt cho thấy khối u phần mềm kích thước lớn, kèm tổn thương nhu mô não bán cầu phải. Trên cơ sở đánh giá toàn diện nguy cơ, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn toàn viện để xây dựng phương án can thiệp phù hợp.

Sau hội chẩn, ê-kíp điều trị thống nhất chỉ định phẫu thuật bóc trọn khối u và tái tạo vùng mặt phải bằng vạt đùi tự do. Đây là kỹ thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

Theo ê-kíp trực tiếp thực hiện, đây là một trong những ca bướu thần kinh ngoại biên vùng đầu - mặt - cổ có mức độ phức tạp cao do khối u kích thước lớn và tồn tại kéo dài. Ngoài ra, vị trí khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, dây thần kinh và ổ mắt càng làm tăng độ khó của ca phẫu thuật.

Phẫu thuật trong trường hợp này không đơn thuần là lấy bỏ khối u, mà còn phải tính toán kỹ phương án tái tạo để bảo đảm nuôi dưỡng mô, hạn chế biến chứng và từng bước phục hồi hình thể vùng mặt cho người bệnh. Kỹ thuật tạo hình bằng vạt đùi tự do đòi hỏi độ chính xác cao và theo dõi sát sau mổ.

Ca mổ được thực hiện an toàn, khối u được bóc tách trọn vẹn, cấu trúc vùng mặt được tái tạo. Hiện người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu.

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, kết quả bước đầu của ca phẫu thuật đã mở ra cơ hội cải thiện hình thể cho người bệnh sau gần hai thập kỷ sống cùng dị dạng. Đồng thời, ca can thiệp này cũng cho thấy năng lực xử lý các ca bệnh khó, phức tạp của bệnh viện tuyến địa phương.