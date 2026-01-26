Phần bỏ đi của củ cải trắng lại mang đến lợi ích sức khỏe không ngờ

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Phần lá thường bị cắt bỏ của củ cải trắng lại chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, mang đến lợi ích đáng kể cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Lá củ cải trắng có hàm lượng chất xơ và protein cao. Ảnh: Farmford.

Củ cải trắng là loại thực phẩm thường xuất hiện trên các mâm cơm gia đình. Thế nhưng, không ít người lại có thói quen cắt bỏ phần lá ngay sau khi mua về. Theo QQ News, đây thực chất là một sự lãng phí lớn, bởi lá củ cải mới là phần giàu dưỡng chất nhất của loại rau quen thuộc này.

Dù lá củ cải có vị hơi cay và thớ sợi thô hơn phần củ, nhưng giá trị dinh dưỡng lại vượt xa những gì nhiều người vẫn nghĩ. Nếu so sánh trên cùng 100 gram, lá củ cải chứa hàm lượng protein cao gấp khoảng 5 lần, chất xơ gấp đôi, kali cao hơn 1,5 lần, còn canxi và sắt đều cao gấp khoảng 7 lần so với phần củ. Ngoài ra, lá củ cải còn giàu magiê, axit folic và vitamin C.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở beta-carotene - tiền chất của vitamin A. Hàm lượng beta-carotene trong lá củ cải cao gấp hơn 2.300 lần so với phần củ trắng. Dưỡng chất này không chỉ giúp bảo vệ thị lực, hạn chế khô và mỏi mắt mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh, bảo vệ niêm mạc đường ruột, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển của xương, răng.

Theo WebMD, lá củ cải cũng thuộc nhóm rau lá xanh đậm. Nhiều loại rau lá xanh, trong đó có lá củ cải, chứa lượng canxi đáng kể, thậm chí vượt cả sữa ở cùng khối lượng. Đây là nguồn bổ sung canxi thực vật hữu ích, đặc biệt với người ít dùng sữa hoặc có chế độ ăn thiên về rau củ.

Về cách sử dụng, lá củ cải không hề khó chế biến. Các chuyên gia gợi ý bạn có thể muối chua làm dưa, thái nhỏ xào cùng các món khác, cho vào canh để tăng hương vị, hoặc xay chung với trái cây và rau xanh làm nước ép. Ở Nhật Bản, các loại “nước ép xanh” phổ biến ngày nay từng bắt nguồn từ giai đoạn khan hiếm lương thực, khi người dân tận dụng lá củ cải để bổ sung dinh dưỡng, rồi dần trở thành một thói quen ăn uống lành mạnh.

Các chuyên gia lưu ý, dù ăn sống hay nấu chín, lá củ cải đều mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể. Điều quan trọng là lựa chọn lá còn tươi, không dập nát, rửa sạch kỹ trước khi chế biến để loại bỏ đất cát và tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

