Tín hiệu tích cực về tình hình bệnh truyền nhiễm ở TP.HCM

Những tuần đầu năm 2026, số ca sốt xuất huyết và tay chân miệng tại TP.HCM giảm so với trung bình các tuần trước, song ngành y tế cảnh báo nguy cơ dịch vẫn tiềm ẩn, không thể chủ quan.

Bệnh nhi được gia đình đưa đi khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong tuần 3 năm 2026, toàn Thành phố ghi nhận 1.430 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, giảm 29% so với số ca trung bình của 4 tuần trước đó (2.013 ca). Cùng thời điểm, số ca mắc tay chân miệng là 836 ca, giảm 19,8% so với mức trung bình 4 tuần trước.

Sở Y tế đánh giá đây là tín hiệu tích cực ban đầu, cho thấy các biện pháp phòng, chống dịch đang phát huy hiệu quả và tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố cơ bản được kiểm soát trong giai đoạn đầu năm 2026.

Đáng chú ý, kết quả này đạt được trong bối cảnh ngành Y tế TP.HCM đang triển khai sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, bao gồm việc kiện toàn các trạm y tế phường, xã và giải thể các trung tâm y tế không có giường bệnh. Dù vậy, công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch vẫn được duy trì liên tục, ổn định và thông suốt.

Tuy nhiên, Sở Y tế TP.HCM nhận định dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp. Điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, trong khi các hoạt động sinh hoạt, học tập và giao lưu của người dân đã trở lại bình thường, có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, trong hai tháng cuối năm 2025, hệ thống giám sát dịch bệnh của thành phố ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết và tay chân miệng giảm chậm hơn so với cùng kỳ các năm trước. Trên cơ sở đánh giá nguy cơ, Sở Y tế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp can thiệp y tế công cộng, tập trung vào các địa bàn có nguy cơ cao.

Đối với sốt xuất huyết, Sở Y tế đã ban hành kế hoạch về phun hóa chất diện rộng nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM. Theo kế hoạch, các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát ca bệnh, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch; đồng thời tổ chức phun hóa chất diện rộng tại các khu phố, ấp có từ 3 ổ dịch trở lên trong vòng 14 ngày.

Từ ngày 29/12/2025 đến 18/1, toàn thành phố đã triển khai 7 đợt xử lý ổ dịch trên diện rộng, xử lý tổng cộng 855 ổ dịch sốt xuất huyết. Các hoạt động được thực hiện đúng quy trình chuyên môn, kỹ thuật và nhận được sự hợp tác tích cực của người dân, góp phần làm giảm số ca mắc theo từng tuần.

Đối với bệnh tay chân miệng, ngành Y tế TP.HCM tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát, truyền thông và kiểm tra tại cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở giáo dục. Công tác phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh ổ dịch được tăng cường nhằm hạn chế lây lan trong trường học và khu dân cư.

Trong năm 2026, phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành Y tế và của toàn xã hội. Trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở được sắp xếp, kiện toàn theo mô hình mới, Sở Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương ổn định tổ chức, nhân sự và trang thiết bị tại các trạm y tế, bảo đảm sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh.

Sở Y tế TP.HCM khuyến cáo người dân không chủ quan, tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng theo hướng dẫn của ngành y tế. Thời gian tới, thành phố sẽ duy trì giám sát chặt chẽ diễn biến dịch bệnh, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chủ động triển khai kịp thời các biện pháp phù hợp, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.