Dân số Việt Nam hơn 102,3 triệu người

Hội nghị tổng kết công tác dân số năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Cục Dân số, Bộ Y tế tổ chức. Ảnh: VGP/TL.

Thông tin này do đại diện Cục Dân số, Bộ Y tế cho biết tại hội nghị Tổng kết công tác dân số năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Theo Cục Dân số, tổng tỷ suất sinh của Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) từ 2006, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu của Nghị quyết 04 hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đề ra về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Kết quả này đã được duy trì từ năm 2006 đến 2021, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu dân số theo hướng tích cực, Việt Nam vào thời kỳ dân số vàng từ 2007, tạo cơ hội cho nền kinh tế phát triển.

Quy mô dân số ở nước năm 2025 là 102,3 triệu người, hiện đứng thứ 3 Đông Nam Á và đứng thứ 16 thế giới.

Dự báo, tới năm 2051, dân số nước ta sẽ bắt đầu tăng trưởng âm. Ảnh: VGP/LC.

Hiện nay, mức sinh chung cả nước đã giảm từ 2,1 con/phụ nữ (năm 2021) xuống 1,93 con/phụ nữ (năm 2025), thấp hơn mức sinh thay thế. Đồng thời, thanh niên có xu hướng kết hôn muộn hơn, sinh ít con hơn.

Theo dự báo, nếu mức sinh tiếp tục giảm thấp, đến 2036, Việt Nam sẽ kết thúc thời kỳ dân số vàng. Năm 2051, dân số sẽ bắt đầu tăng trưởng âm.

Trước đó, báo cáo nghiên cứu do Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố cuối tháng 12/2025, dự báo dân số Việt Nam tiếp tục tăng trong các thập kỷ tới nhưng tốc độ tăng có xu hướng giảm dần và dự kiến đạt đỉnh vào khoảng năm 2059.

Tại hội nghị tổng kết, lãnh đạo Cục Dân số, Bộ Y tế cũng cho biết, trong năm 2025, trên toàn quốc công tác dân số thực hiện 11 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu tuổi thọ trung bình của người dân đạt 74,7 (chỉ tiêu 74,6); tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh đạt 111 trẻ trai/100 trẻ gái...

Trong năm 2026, Cục Dân số sẽ tập trung chỉ đạo điều hành, đẩy mạnh triển khai các hoạt động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm được giao tại Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Đồng thời, khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện Luật Dân số; kế hoạch xây dựng Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Dân số; kế hoạch xây dựng các Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn thi hành Luật Dân số và hướng dẫn các tỉnh/thành phố rà soát văn bản địa phương, đảm bảo thống nhất với Luật Dân số...