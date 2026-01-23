5 thực phẩm càng ăn càng giúp giảm mỡ máu

Duy trì mức cholesterol khỏe mạnh rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Dưới đây là 5 loại gia vị hàng đầu có thể giúp giảm cholesterol LDL một cách tự nhiên.

Gừng, nghệ và tỏi là các gia vị quen thuộc trong căn bếp. Ảnh: Tạo bởi AI.

Cholesterol là một chất dạng sáp được gan sản xuất và rất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm sản xuất hormone và hình thành màng tế bào.

Có 2 loại cholesterol chính là LDL (cholesterol xấu) gây xơ vữa mạch máu và HDL (cholesterol tốt) giúp bảo vệ tim mạch bằng cách dọn dẹp chất béo dư thừa. Ngoài ra, trong xét nghiệm mỡ máu còn có triglyceride, một loại chất béo trung tính có thể gây hại nếu nồng độ quá cao.

Tăng mỡ máu hay còn gọi là rối loạn lipid máu là tình trạng bệnh lý khi có một hoặc nhiều thông số lipid bị rối loạn như tăng cholesterol hoặc tăng triglyceride, hoặc tăng LDL-C (cholessterol xấu), hoặc giảm HDL-C (cholesterol tốt). Khi có quá nhiều cholesterol LDL trong máu có thể dẫn đến sự tích tụ mảng bám trong động mạch, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

5 loại gia vị giúp giảm cholesterol, ngừa bệnh tim và đột quỵ

Mặc dù có nhiều loại thuốc để kiểm soát cholesterol nhưng nhiều người vẫn tìm kiếm các giải pháp tự nhiên hỗ trợ thông qua thay đổi chế độ ăn uống. Gia vị không chỉ làm tăng hương vị món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả khả năng giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL), thường được gọi là cholesterol "xấu".

Dưới đây là 5 loại gia vị hàng đầu giúp giảm cholesterol LDL bạn nên đưa vào các món ăn hàng ngày.

Nghệ ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol

Nghệ chứa một hợp chất hoạt tính gọi là curcumin. Nghiên cứu cho thấy curcumin có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, có tác động tích cực đến mức cholesterol. Curcumin có thể làm giảm mức cholesterol LDL bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol trong ruột và thúc đẩy quá trình bài tiết acid mật, giúp cơ thể loại bỏ cholesterol dư thừa.

Mẹo sử dụng: Thêm nghệ vào các món ăn như ướp thịt gà, cà ri, ướp cá, hay thêm bột nghệ vào món súp hoặc sinh tố, hoặc thưởng thức như một tách trà nghệ nóng hay sữa nghệ.

Nhiều loại gia vị đơn giản, rẻ tiền nhưng lại có tác dụng làm giảm cholesrerol một cách tự nhiên nếu biết dùng đúng cách.

Quế làm giảm tổng lượng cholesterol

Các nghiên cứu cho thấy quế có thể giúp giảm tổng lượng cholesterol và cholesterol LDL, đồng thời tăng cholesterol lipoprotein mật độ cao (HDL), hay còn gọi là cholesterol "tốt". Quế chứa các hợp chất có thể cải thiện độ nhạy insulin và giảm sự hình thành cholesterol trong gan, từ đó làm giảm mức LDL.

Mẹo sử dụng: Rắc quế lên yến mạch, sữa chua hoặc trái cây, thêm vào trà nóng hoặc cho vào các món nướng để tăng thêm hương vị và lợi ích sức khỏe.

Tỏi tăng đào thải cholesterol

Nghiên cứu chỉ ra rằng tỏi có thể làm giảm đáng kể mức cholesterol LDL và cholesterol toàn phần, trở thành một trợ thủ đắc lực cho sức khỏe tim mạch. Allicin, hoạt chất chính trong tỏi ức chế quá trình tổng hợp cholesterol trong gan và tăng cường đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể.

Mẹo sử dụng: Thêm tỏi tươi vào các món ăn hoặc cân nhắc dùng thực phẩm chức năng chứa tỏi sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia y tế.

Gừng giảm stress oxy hóa

Gừng không chỉ có hương vị thơm nồng cho nhiều món ăn ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm khả năng giảm cholesterol. Gừng chứa gingerol và shogaol, được chứng minh là giúp giảm mức cholesterol LDL và cải thiện tổng thể chỉ số cholesterol bằng cách giảm stress oxy hóa.

Mẹo sử dụng: Dùng gừng tươi trong các món xào, sinh tố hoặc một tách trà gừng. Bạn cũng có thể thêm bột gừng khô vào các món nướng hoặc món mặn.

Cỏ cà ri giúp "quét" sạch cholesterol LDL (xấu)

Cỏ cà ri (tên khoa học là Trigonella foenum-graecum, hay còn gọi là hạt Methi) là một trong những loại thảo mộc hiếm hoi được y học hiện đại công nhận về khả năng hỗ trợ hạ mỡ máu một cách hiệu quả. Hạt cỏ cà ri thường được sử dụng trong ẩm thực Ấn Độ và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm giảm cholesterol.

Saponin trong cỏ cà ri có khả năng liên kết với muối mật và cholesterol trong ruột, ngăn cản cơ thể hấp thụ chúng vào máu. Ngoài ra, nó còn giúp gan tăng cường sản xuất các thụ thể để quét sạch cholesterol LDL (xấu) đang trôi nổi trong hệ tuần hoàn. Cỏ cà ri giàu chất xơ hòa tan, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol, ngăn ngừa sự hấp thụ và thúc đẩy quá trình đào thải các chất gây hại tế bào.

Mẹo sử dụng: Dùng hạt cỏ cà ri trong các món cà ri hoặc làm gia vị ướp thịt. Lá cỏ cà ri (methi) có thể thêm vào nhiều món ăn khác nhau, bao gồm cả bánh và các món rau xào.

Một số thay đổi lối sống để kiểm soát cholesterol LDL

Mặc dù việc bổ sung các loại gia vị này vào chế độ ăn uống có thể tác động đáng kể đến mức cholesterol LDL, nhưng điều cần thiết là phải áp dụng một phương pháp toàn diện cho sức khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên bổ sung:

Duy trì cân nặng khỏe mạnh: Cân nặng dư thừa có thể làm tăng mức cholesterol LDL. Chế độ ăn uống cân bằng kết hợp với tập thể dục thường xuyên có thể giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Tập thể dục thường xuyên: Hãy đặt mục tiêu ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần. Hoạt động thể chất có thể giúp giảm cholesterol LDL và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa: Giảm lượng tiêu thụ các thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chẳng hạn như thịt đỏ và các sản phẩm từ sữa nguyên kem, cũng như chất béo chuyển hóa có trong nhiều thực phẩm chiên rán và chế biến sẵn.

Tăng cường lượng chất xơ: Các thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, như yến mạch, đậu và trái cây, có thể giúp giảm mức cholesterol.

Uống đủ nước: Uống nhiều nước và giữ cho cơ thể đủ nước có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể và giúp kiểm soát cân nặng.