Loạt phòng khám, cơ sở nha khoa tại TP.HCM bị xử phạt nặng

Sở Y tế TP.HCM xử phạt hàng loạt cơ sở, cá nhân vi phạm trong khám, chữa bệnh, với tổng mức phạt hàng trăm triệu đồng. Nhiều cơ sở bị tước giấy phép và buộc khắc phục hậu quả.

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khám, chữa bệnh do vi phạm các quy định về phạm vi hành nghề, điều kiện hành nghề, hồ sơ bệnh án và quảng cáo y tế. Tổng mức xử phạt lên tới hàng trăm triệu đồng, kèm theo các hình thức tước giấy phép, chứng chỉ hành nghề và buộc khắc phục hậu quả.

Nha khoa Tâm Việt bị xử phạt hơn 90 triệu đồng.

Chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động

Qua kiểm tra, Sở Y tế phát hiện Hộ kinh doanh The Sen SG, địa chỉ 186-186A Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc, đã cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động, đồng thời quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề. Với các vi phạm này, cơ sở bị xử phạt 80 triệu đồng, đình chỉ hoạt động trong 18 tháng, đồng thời buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Tương tự, Hộ kinh doanh Sonia Trần Lợi, địa chỉ 59 Ngô Thời Nhiệm, phường Xuân Hòa, bị xử phạt 80 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động và quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh trái quy định.

Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng và buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm. Cùng địa chỉ, bà Trần Thị Huỳnh Như bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Một trường hợp khác là ông Nguyễn Thành Đô, địa chỉ căn hộ X2.10.06, chung cư Sunrise City North, số 27 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, bị xử phạt 45 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi không có giấy phép hoạt động và bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.

Vi phạm chuyên môn và điều kiện hành nghề

Trong danh sách cũng có nhiều đơn vị bị xử phạt vì vi phạm chuyên môn và điều kiện hành nghề. Chi nhánh Công ty TNHH Y tế Việt Mỹ Quốc tế Royal, địa chỉ 1C Phổ Quang, phường Tân Hòa, bị xử phạt 82 triệu đồng do khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn ghi trong giấy phép hoạt động và lập hồ sơ bệnh án không đúng mẫu quy định.

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế Việt Mỹ Quốc tế Royal, địa chỉ 1C Phổ Quang, phường Tân Hòa.

Cơ sở này bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh trong 2 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn trong 1 tháng.

Hộ kinh doanh Nha khoa Tâm Việt, địa chỉ 2892 Trần Văn Giàu, xã Tân Vĩnh Lộc, bị xử phạt 91,5 triệu đồng do hàng loạt vi phạm gồm không niêm yết đầy đủ thông tin; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ; khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn; không lập hồ sơ bệnh án đúng quy định; không bảo đảm đủ thuốc thiết yếu để cấp cứu người bệnh. Cơ sở này bị tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh 4,5 tháng và tước chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn 4,5 tháng.

Mức phạt cao nhất được áp dụng đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Nha khoa Thế giới Nụ cười, địa chỉ 92 Trần Phú, phường Thủ Dầu Một, với số tiền 183 triệu đồng.

Cơ sở này bị xác định không đăng ký hành nghề; khám, chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn; sử dụng người không có chứng chỉ hành nghề; quảng cáo dịch vụ vượt nội dung cho phép. Hình thức xử phạt bổ sung gồm tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh 3 tháng, tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng và buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Sở Y tế TP.HCM cũng xử phạt nhiều cá nhân hành nghề tại 175-175B đường Liên tỉnh 5, phường Bình Đông, mỗi trường hợp 35 triệu đồng, do khám, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề; một cá nhân khác tại cùng địa chỉ bị phạt 4 triệu đồng do hành nghề không đúng thời gian được phê duyệt.

Vi phạm quảng cáo y tế

Liên quan đến quảng cáo y tế, Công ty TNHH Nha khoa An Tâm Sài Gòn, Chi nhánh Bình Dương Nha khoa Johnson, địa chỉ Gian hàng 21, tầng 1, Tòa nhà Becamex Tower, bị xử phạt 30 triệu đồng do sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “số một” nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh, đồng thời bị buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm.

Ở nhóm vi phạm hồ sơ và niêm yết giá, Công ty TNHH Nha khoa Phúc An, địa chỉ Nhà số 9, lô A2, Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc, bị xử phạt 40 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ; không lập hồ sơ bệnh án theo quy định; quảng cáo vượt phạm vi chuyên môn. Cơ sở này bị tước giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh 1 tháng và buộc xóa quảng cáo vi phạm.

Cùng địa chỉ, ông Phạm Đăng Phong bị phạt 1 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề trong một tháng do lập hồ sơ bệnh án không đầy đủ.

Ngoài ra, Công ty TNHH SGC Dental Center, địa chỉ 34 Hồ Biểu Chánh, phường Phú Nhuận, bị xử phạt 4 triệu đồng do niêm yết không đầy đủ giá dịch vụ, trong khi ông Trần Phúc Duy bị phạt 2 triệu đồng và tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng do lập hồ sơ bệnh án không đúng mẫu.

Liên quan đến hoạt động cấp giấy khám sức khỏe, Chi nhánh Tân Phú Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Bắc Sài Gòn VN Clinic, địa chỉ 111B Tân Sơn Nhì, bị xử phạt 8 triệu đồng do không thực hiện đầy đủ các nội dung khám sức khỏe theo quy định.