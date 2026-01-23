Diện mạo khác lạ của nam người mẫu sau 2 năm mắc bệnh thận

Ở tuổi 23, Quang Thái không có chút khái niệm nào về căn bệnh viêm cầu thận mạn. Trong suy nghĩ của một người trẻ, anh đơn thuần nghĩ “có bệnh thì chữa”. Nhưng viêm cầu thận mạn thì khác. Những dòng chữ “chức năng thận giảm dần”, "không thể chữa khỏi", “có nguy cơ chạy thận” khi tìm kiếm căn bệnh trên internet đập vào mắt anh. Thái thấy những buổi chạy thận kéo dài hàng giờ, cánh tay đầy cục u và làn da sạm đi đang đến thật gần mình. “Khi nghe bác sĩ nói đến chữ ‘mạn tính’, tôi hoang mang lắm vì biết phải gắn bó với bệnh cả đời”, Thái kể.