Ung thư dạ dày nguy hiểm và diễn biến nhanh: Ai có nguy cơ mắc?

Người bị thừa cân, béo phì, nhiễm vi khuẩn H. pylori, lạm dụng rượu bia, thuốc lá hoặc từng phẫu thuật dạ dày trước đó có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao, nên đi khám định kỳ.

Ung thư dạ dày là bệnh lý nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao. Ảnh: Deccanclinic.

Ung thư dạ dày là bệnh lý trong đó các tế bào ác tính (ung thư) hình thành trong niêm mạc dạ dày. Bệnh thường phát triển chậm trong nhiều năm và bắt đầu bằng những thay đổi tiền ung thư ở lớp trong cùng của dạ dày trước khi tiến triển thành ung thư.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Trong đó, một số rủi ro, như hút thuốc, có thể thay đổi được. Những yếu tố khác, như tuổi tác hoặc tiền sử gia đình, không thể thay đổi được.

Nhiễm khuẩn Helicobacter pylori

Helicobacter pylori (H. pylori) sống trong lớp niêm mạc lót dạ dày. Nó lây lan qua thức ăn và nước bị ô nhiễm. Đối với hầu hết trường hợp, nhiễm H. pylori sẽ không gây ra vấn đề gì. Nhưng ở một số người, H. pylori có thể gây viêm và loét dạ dày, tăng nguy cơ ung thư. Nhiễm khuẩn dạ dày kéo dài với vi khuẩn này có thể dẫn đến viêm teo niêm mạc dạ dày và các thay đổi tiền ung thư khác ở niêm mạc dạ dày.

Các yếu tố khác, chẳng hạn hút thuốc và chế độ ăn uống, cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn H. pylori dẫn đến ung thư. Những người mắc ung thư dạ dày có tỷ lệ nhiễm vi khuẩn H. pylori cao hơn so với người không mắc bệnh này. Nhiễm H. pylori cũng có liên quan đến một số loại u lympho ở dạ dày.

Thừa cân, béo phì

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), thừa cân, béo phì có liên quan đến 13 loại ung thư khác nhau, bao gồm cả ung thư dạ dày. Tình trạng này thường liên quan đến nguy cơ mắc ung thư vùng tâm vị (phần trên của dạ dày gần thực quản) cao hơn.

Chế độ ăn uống kém lành mạnh

Nguy cơ ung thư dạ dày tăng cao ở những người có chế độ ăn uống bao gồm nhiều thực phẩm được bảo quản bằng muối, chẳng hạn cá và thịt muối, và rau củ ngâm chua. Thường xuyên ăn thịt chế biến sẵn, thịt nướng hoặc thịt hun khói cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư dạ dày không thuộc vùng tâm vị.

Ăn ít hoặc không ăn trái cây có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Ngược lại, ăn nhiều trái cây (đặc biệt là trái cây họ cam quýt) và rau củ quả tươi dường như làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày.

Vi khuẩn H. pylori là nguyên nhân phổ biến gây ung thư dạ dày. Ảnh: NFCR.

Lạm dụng rượu bia, hút thuốc lá

Theo Healthline, việc uống quá nhiều rượu bia có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Bằng chứng cho mối liên hệ này mạnh mẽ nhất ở những người uống từ 3 ly trở lên mỗi ngày.

Hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, đặc biệt là ung thư ở phần trên của dạ dày gần thực quản. Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày ở người hút thuốc cao gấp đôi. Tất cả hình thức sử dụng thuốc lá, bao gồm thuốc lá điếu, xì gà và thuốc lá tẩu, đều làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Hút thuốc càng nhiều và càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng cao. Nguy cơ mắc ung thư dạ dày sẽ giảm dần theo thời gian sau khi bỏ thuốc lá.

Từng phẫu thuật dạ dày trước đó

Ung thư dạ dày có nguy cơ phát triển cao hơn ở những người đã cắt bỏ một phần dạ dày để điều trị các bệnh không phải ung thư như loét dạ dày. Điều này có thể là do dạ dày sản sinh ít axit hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn có hại phát triển nhiều hơn. Hiện tượng trào ngược mật từ ruột non lên dạ dày sau phẫu thuật cũng có thể làm tăng nguy cơ này. Những loại ung thư này thường phát triển nhiều năm sau phẫu thuật.

Có tiền sử gia đình mắc ung thư dạ dày

Những người có người thân ruột thịt (cha mẹ, anh chị em hoặc con cái) từng mắc ung thư dạ dày có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn. Nguy cơ cao hơn này có thể do các yếu tố di truyền. Nó cũng có thể do các thành viên trong gia đình có cùng các yếu tố nguy cơ như chế độ ăn uống, hút thuốc và nhiễm khuẩn H. pylori.

Một số nghề nghiệp

Công nhân làm việc trong ngành than, kim loại và cao su dường như có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn. Điều này là do họ tiếp xúc với các hóa chất gây ung thư thường được sử dụng trong ngành công nghiệp cao su.

Người có nhóm máu A

Theo QQ News, nghiên cứu quy mô lớn được thực hiện tại Bệnh viện Ruijin (Thượng Hải), đồng thời tổng hợp dữ liệu từ nhiều nghiên cứu trên thế giới, đã phân tích nhóm máu của 1.045 bệnh nhân ung thư dạ dày và so sánh với hơn 53.000 người hiến máu khỏe mạnh.

Kết quả cho thấy người mang nhóm máu A có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn khoảng 1/3 so với nhóm máu khác. Trong khi đó, nhóm máu O dường như có tác dụng bảo vệ, giúp giảm khoảng 20% nguy cơ mắc bệnh so với các nhóm máu khác.

Nghiên cứu còn chỉ ra người có nhóm máu A có nguy cơ nhiễm vi khuẩn H. pylori cao hơn tới 42% so với các nhóm máu khác. Đây chính là loại vi khuẩn được xem là thủ phạm gây viêm dạ dày mạn tính, loét dạ dày và làm tăng đáng kể nguy cơ tiến triển thành ung thư.