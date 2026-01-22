Phát hiện một người mang nhóm 'máu khủng long' siêu hiếm

Trong quá trình kiểm tra tiền phẫu, các bác sĩ tại Ninh Ba (Trung Quốc) phát hiện một phụ nữ thuộc nhóm máu cực hiếm, tỷ lệ chỉ một trên chục nghìn dân.

Tỷ lệ người sở hữu "máu khủng long" là rất hiếm. Ảnh: Freepik.

Một phụ nữ tại thành phố Ninh Ba (Trung Quốc) vừa được xác định thuộc nhóm máu cực kỳ hiếm, được giới chuyên môn ví von là “máu khủng long”, với tỷ lệ xuất hiện chỉ một trên chục nghìn dân, hiếm hơn “máu gấu trúc” (RhD âm tính) gần 30 lần.

Theo Red Star News, trường hợp này được phát hiện trong quá trình kiểm tra tiền phẫu tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Ninh Ba số 1. Kết quả xét nghiệm ABO thường quy cho thấy các phản ứng định nhóm xuôi - ngược không trùng khớp, buộc khoa Truyền máu phải tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu.

Phân tích di truyền bằng kỹ thuật sinh học phân tử cho thấy bệnh nhân mang đột biến phức hợp ở gene FUT1, khiến cơ thể gần như không tổng hợp được kháng nguyên H - thành phần nền tảng để hình thành các nhóm máu A, B, O. Từ đó, các bác sĩ xác định đây là trường hợp “nhóm máu Bombay giả” (para-Bombay), một dạng nhóm máu cực kỳ hiếm trong lâm sàng.

Ngay sau khi chẩn đoán được xác lập, bệnh viện đã kích hoạt cơ chế phản ứng nhanh, tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và xây dựng phác đồ phẫu thuật, quản lý máu cá thể hóa. Ca mổ được thực hiện an toàn mà không cần truyền máu dị loại, bệnh nhân hồi phục tốt và đã xuất viện.

Theo các chuyên gia truyền máu, sở dĩ nhóm máu này được gọi là “máu khủng long” là vì mức độ hiếm gặp đặc biệt. Tính đến năm 2025, Hiệp hội Truyền máu Quốc tế đã công nhận 48 hệ nhóm máu với 371 kháng nguyên khác nhau. Một nhóm máu được xếp vào diện hiếm khi tỷ lệ xuất hiện dưới 0,1% dân số, trong khi nhóm Bombay giả còn thấp hơn nhiều lần.

Điểm nguy hiểm của nhóm máu này nằm ở chỗ không thể xác định chính xác bằng các xét nghiệm thông thường. Nếu truyền nhầm máu O thông thường, kháng nguyên H trên hồng cầu người cho có thể phản ứng với kháng thể kháng H hoặc kháng HI trong cơ thể người nhận, gây tan máu cấp, suy thận, sốc, thậm chí tử vong.

Giới chuyên môn khuyến cáo, nhóm máu Bombay giả có tính di truyền, người thân trong gia đình nên được tầm soát sớm. Trong trường hợp phát hiện, người mang nhóm máu hiếm nên lưu giữ thông tin y tế cá nhân, chủ động tư vấn ngân hàng máu hoặc bệnh viện để có phương án dự trữ máu tự thân khi cần thiết.

“Việc hiểu rõ nhóm máu của mình không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cá nhân, mà còn có thể cứu sống người khác trong những tình huống khẩn cấp”, đại diện khoa Truyền máu của bệnh viện nhấn mạnh.