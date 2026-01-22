Kiểu ăn cơm ngon miệng nhưng làm đường huyết tăng vọt

Ăn cơm chan canh là thói quen phổ biến, nhưng nghiên cứu cho thấy cách ăn này có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn đáng kể sau bữa ăn.

Ăn cơm chan canh là thói quen của nhiều người. Ảnh: Tạo bởi AI.

Việc ăn cơm chan canh đã trở thành thói quen của nhiều người. Người lớn tuổi cho rằng cách ăn này giúp cơm mềm dễ nhai, dễ nuốt, còn người đi làm bận rộn lại xem việc vừa ăn cơm vừa uống canh là cách tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy chính thói quen tưởng như vô hại này có thể khiến đường huyết tăng nhanh hơn đáng kể sau bữa ăn.

Theo kết quả thí nghiệm được công bố trên tạp chí Physiology & Behavior, việc ăn cơm cùng lúc với chất lỏng như canh hoặc trà có thể làm mức đường huyết sau ăn tăng cao hơn rõ rệt so với khi ăn cơm khô.

Nghiên cứu này do nhóm khoa học tại Đại học Nữ sinh Mukogawa và Đại học Tezukayama (Nhật Bản) thực hiện trên 12 phụ nữ khỏe mạnh. Những người tham gia lần lượt trải qua ba cách ăn khác nhau: ăn cơm khô hoàn toàn, ăn cơm kèm uống 200 ml trà xanh trong bữa và ăn cơm được chan sẵn canh.

Các chỉ số đường huyết được theo dõi liên tục bằng thiết bị đo đường huyết tức thời, đồng thời kết hợp với thử nghiệm hơi thở để đánh giá tốc độ làm rỗng dạ dày.

Kết quả cho thấy việc ăn cơm cùng chất lỏng làm dạ dày đẩy thức ăn xuống ruột non nhanh hơn từ 20 đến 30 phút so với ăn cơm khô. Cụ thể, khi tiêu thụ cùng một lượng 150 g cơm, nhóm ăn cơm khô chỉ ghi nhận mức đường huyết tăng trung bình khoảng 2,1 mmol/L, trong khi nhóm vừa ăn vừa uống tăng tới 3,4 mmol/L. Đáng chú ý nhất, nhóm ăn cơm trộn trực tiếp với chất lỏng ghi nhận mức tăng lên đến 3,9 mmol/L.

Theo các nhà nghiên cứu, khi cơm và chất lỏng được trộn lẫn, dạ dày không cần nghiền nát thức ăn kỹ như bình thường. Chất lỏng đóng vai trò như “chất bôi trơn”, cuốn các mảnh tinh bột xuống ruột non nhanh hơn. Tại đây, các enzym tiêu hóa nhanh chóng phân giải tinh bột thành glucose, khiến đường huyết tăng vọt trong thời gian ngắn.

Từ kết quả nghiên cứu này, các chuyên gia cho rằng kiểm soát đường huyết không chỉ phụ thuộc vào việc ăn bao nhiêu cơm, mà còn liên quan chặt chẽ đến cách và thời điểm uống nước trong bữa ăn.

Thay vì kiêng hoàn toàn canh hoặc trà, người ăn nên tách thời điểm uống chất lỏng khỏi bữa chính. Uống nước hoặc canh trước bữa ăn khoảng 30 phút, hoặc đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn xong mới uống, giúp dạ dày có đủ thời gian tiêu hóa và làm chậm quá trình hấp thu glucose.

Ngoài ra, cần thay đổi thói quen chan canh vào cơm hoặc vừa ăn vừa uống. Dù là canh rau thanh đạm hay trà không đường, khi đi vào dạ dày cùng lúc với cơm, chúng đều có thể thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày và làm đường huyết tăng nhanh.

Các tác giả lưu ý rằng nguyên lý chung vẫn có thể áp dụng cho các loại chất lỏng khác, trong đó thời gian làm rỗng dạ dày còn phụ thuộc vào độ đặc của canh, loại thực phẩm tinh bột và cách chế biến. Với sự phổ biến của thiết bị đo đường huyết liên tục hiện nay, mỗi người hoàn toàn có thể theo dõi và điều chỉnh thói quen ăn uống của mình dựa trên phản ứng thực tế của cơ thể.