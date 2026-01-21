Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc giảm đau, chống viêm

Bộ Y tế vừa xử phạt Công ty Pharmedic 70 triệu đồng do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng, đồng thời thu hồi giấy phép kinh doanh dược của một doanh nghiệp khác.

Một lô sản phẩm Diclofenac natri 50 mg bị phát hiện vi phạm chất lượng mức độ 2.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp hai quyết định liên quan đến hoạt động quản lý dược, trong đó xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội.

Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic, trụ sở tại 367 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, đã bị xử phạt do vi phạm quy định về chất lượng thuốc trong quá trình sản xuất. Doanh nghiệp này được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 778/ĐKKDD-BYT ngày 5/12/2022, với phạm vi hoạt động là sản xuất thuốc.

Hành vi vi phạm được xác định là sản xuất thuốc Diclofen (Diclofenac natri 50 mg), số đăng ký VD-25150-16, lô số 0040724, ngày sản xuất 26/7/2024, hạn dùng đến 26/7/2027, vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định pháp luật. Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược được lập ngày 12/1/2026.

Diclofenac natri 50 mg Pharmedic là thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid, thường được dùng trong các trường hợp đau và viêm mức độ nhẹ đến vừa như đau xương khớp, viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp, đau cơ, đau lưng, bong gân, chấn thương phần mềm, đau răng, đau sau phẫu thuật hoặc đau bụng kinh. Hoạt chất diclofenac natri giúp ức chế các chất trung gian gây viêm và đau trong cơ thể, từ đó làm giảm triệu chứng khó chịu cho người bệnh.

Căn cứ các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược quyết định phạt tiền Công ty Pharmedic 70 triệu đồng. Cùng với đó, toàn bộ lô thuốc vi phạm buộc phải tiêu hủy theo quy định; mọi chi phí tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt trong vòng 10 ngày, nếu chậm trễ sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡng chế và tính thêm 0,05% mỗi ngày trên số tiền phạt chưa nộp.

Song song với quyết định xử phạt nêu trên, Bộ Y tế cũng ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội. Giấy chứng nhận số 793/ĐKKDD-BYT, cấp ngày 3/1/2023, chính thức hết hiệu lực theo quyết định do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức ký.

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội có trụ sở tại 170 đường La Thành, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội; địa điểm kinh doanh tại lô 15, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, TP Hà Nội.

Doanh nghiệp từng được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược là ông Nguyễn Phú Bình, dược sĩ đại học, có chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp năm 2013.

Theo Cục Quản lý Dược, việc thu hồi giấy phép được thực hiện trên cơ sở đề nghị của chính doanh nghiệp tại Công văn số 115/CV-DPHN ngày 1/12/2025, do công ty không tiếp tục hoạt động kinh doanh dược trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu thuốc tại địa điểm đã đăng ký.

Quyết định thu hồi có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; đồng thời, Quyết định số 01/QĐ-BYT ngày 3/1/2023 về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho doanh nghiệp này cũng chấm dứt hiệu lực.