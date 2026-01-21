Triệu chứng ung thư vòm họng giai đoạn đầu

Những dấu hiệu tưởng vô hại như nghẹt mũi, đau họng, chóng mặt, đau một bên tai có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư vòm họng giai đoạn đầu.

Ung thư vòm họng là loại ung thư hiếm gặp, bắt đầu từ vòm họng. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư vòm họng (NPC), còn gọi là ung thư biểu mô vòm họng, là loại ung thư hiếm gặp, bắt đầu từ vòm họng. Vòm họng là đường dẫn nằm phía sau mũi, ngay phía trên họng (họng miệng), nối mũi với hệ hô hấp. Vòm họng cũng được kết nối với tai thông qua ống Eustachian, mở vào tai giữa.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), ở giai đoạn đầu, còn được gọi là thời kỳ ủ bệnh, khối u bắt đầu hình thành âm thầm, sau đó các triệu chứng tương tự bệnh về đường hô hấp như đau họng và cảm cúm khiến bệnh nhân cảm thấy khó chịu.

Nghẹt mũi và chảy máu mũi kéo dài

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, một trong những dấu hiệu ban đầu của ung thư vòm họng có thể biểu hiện ở đường mũi. Bệnh nhân có thể bị nghẹt mũi hoặc khó thở kéo dài, thường chỉ ảnh hưởng đến một bên. Tình trạng nghẹt mũi này khác với các triệu chứng dị ứng thông thường vì nó không thuyên giảm với các phương pháp điều trị thông thường và có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Kèm theo nghẹt mũi là chảy máu cam thường xuyên (chảy máu mũi), có thể nhẹ nhưng hay tái phát. Những triệu chứng này xuất hiện khi khối u phát triển trong vòm họng, làm tắc nghẽn đường thở và kích thích các mạch máu nhỏ.

Mất thính lực và đau tai một bên

Theo Cleveland Clinic, vòm họng có liên hệ mật thiết với ống Eustachian, nối tai giữa với phía sau cổ họng, điều chỉnh áp suất tai. Khối u phát triển trong vùng này có thể làm tắc nghẽn ống Eustachian, dẫn đến tích tụ dịch trong tai giữa. Sự tắc nghẽn này thường dẫn đến mất thính lực một bên, thường được mô tả là cảm giác đầy hoặc áp lực ở một bên tai.

Bệnh nhân cũng có thể bị ù tai hoặc đau tai nhẹ. Triệu chứng đặc biệt này, viêm tai giữa có dịch một bên (dịch trong tai giữa), đặc biệt ở người lớn, là dấu hiệu cảnh báo quan trọng về ung thư vòm họng.

Đau họng, khàn giọng

Biểu hiện này cho thấy khối u đang phát triển, gây tổn thương tế bào khỏe mạnh và chèn ép các cơ quan. Khối u bắt đầu chèn ép hạch bạch huyết gây ra cảm giác đau rát ở cổ họng khi nuốt nước bọt. Sau vài ngày, cổ họng bắt đầu đau hơn dẫn đến khàn giọng.

Mặc dù cũng dễ gây nhầm lẫn, triệu chứng này có thể được phân biệt với các bệnh đường hô hấp khác là thường đau ở cùng một bên cổ họng, tăng dần và dùng thuốc không hiệu quả.

Ung thư vòm họng giai đoạn đầu thường có những biểu hiện phổ biến như đau họng, nghẹt mũi, hạch bạch huyết sưng ở cổ. Ảnh: Freepik.

Hạch bạch huyết sưng ở cổ

Vòm họng rất giàu mô bạch huyết, và các tế bào ung thư có thể dễ dàng di căn đến hạch bạch huyết vùng cổ. Sự di căn này thường dẫn đến phát triển của một khối u hoặc sưng cứng, thường không đau, phổ biến nhất là ở phần trên của cổ hoặc phía sau tai.

Thông thường, hạch bạch huyết sưng có thể do nhiều bệnh lý lành tính khác nhau như nhiễm trùng. Tuy nhiên, một khối u dai dẳng, phát triển và không đau, có thể tăng dần kích thước, đặc biệt là khi không có dấu hiệu nhiễm trùng rõ ràng, là dấu hiệu cảnh báo quan trọng.

Tê mặt và nhìn đôi

Vị trí khối u gần đáy hộp sọ có nghĩa là nó có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh sọ não điều khiển cảm giác vùng mặt và chuyển động mắt. Xâm lấn dây thần kinh sinh ba (dây thần kinh sọ não số V) có thể gây tê, ngứa ran hoặc đau ở một số vùng trên khuôn mặt. Tình trạng tê mặt này thường chỉ xảy ra ở một bên mặt và có thể tiến triển theo thời gian.

Tương tự, sự ảnh hưởng đến các dây thần kinh sọ não chịu trách nhiệm cho chuyển động mắt, dẫn đến nhìn đôi. Bệnh nhân có thể nhận thấy mắt của họ không chuyển động đồng bộ, dẫn đến hình ảnh mờ hoặc nhìn đôi.

Đau đầu và chóng mặt kéo dài

Đau đầu dai dẳng và không rõ nguyên nhân là biểu hiện thần kinh của ung thư vòm họng. Những cơn đau đầu này có thể khu trú hoặc lan tỏa và ngày càng trở nên nghiêm trọng theo thời gian. Chúng do khối u xâm lấn trực tiếp vào nền sọ, tăng áp lực nội sọ hoặc kích thích thần kinh.

Chóng mặt hoặc hoa mắt cũng có thể xảy ra, đặc biệt nếu khối u ảnh hưởng đến các cấu trúc liên quan đến thăng bằng hoặc nếu có sự ảnh hưởng đáng kể đến các dây thần kinh sọ. Bạn nên đi khám nếu tình trạng này dai dẳng, ngày càng trầm trọng hoặc kèm theo nhiều dấu hiệu khác như tê mặt hoặc mất thính lực.