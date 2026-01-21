Điều gì xảy ra khi ngày nào cũng uống nhiều cà phê?

Cà phê là đồ uống ưa thích của nhiều người, giúp tỉnh táo, tăng cường năng lượng. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê mỗi ngày cũng tác động đến cơ thể theo nhiều cách khác nhau.

Uống cà phê mỗi ngày là sở thích của nhiều người trên toàn thế giới. Ảnh: ZME Science.

Uống cà phê là thói quen không thể thiếu của nhiều người mỗi ngày và cũng trở thành một thú vui trong xã hội ngày nay. Loại thức uống này không chỉ hấp dẫn bởi hương vị mà còn giúp duy trì sự tỉnh táo về thể chất lẫn tinh thần, hỗ trợ công việc hiệu quả hơn.

Lợi ích của cà phê

Theo Health Shots, cà phê chứa caffeine, chất kích thích tự nhiên ngăn chặn adenosine, giúp bạn tỉnh táo và tập trung. Không chỉ vậy, caffeine còn tăng khả năng tập trung, phản xạ và sức bền thể lực. Nghiên cứu của Journal of Applied Physiology năm 2021 cho thấy vận động viên uống cà phê trước khi tập có thể kéo dài thời gian vận động thêm 12% so với nhóm không uống.

Điều này là do caffeine làm tăng nồng độ adrenaline, cho phép bạn vượt qua giới hạn thể chất trong quá trình tập luyện, tăng cường sức bền và đạt được mục tiêu thể dục của mình.

Cà phê cũng là nguồn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chẳng hạn axit chlorogenic. Những hợp chất này giúp chống lại stress oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Đối với những người đang trong hành trình giảm cân, cà phê là "người bạn đồng hành" quý giá. Hàm lượng caffeine trong cà phê có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đốt cháy chất béo. Bên cạnh đó, cà phê kích hoạt hệ thần kinh, khiến nó phát tín hiệu đến các tế bào mỡ trong cơ thể để phân giải chất béo dư thừa.

Việc tiêu thụ cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau, bao gồm các bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson và Alzheimer, tiểu đường type 2 và một số dạng ung thư. Những lợi ích sức khỏe tiềm năng này có liên quan đến đặc tính giàu chất chống oxy hóa của cà phê.

Uống quá nhiều cà phê mỗi ngày tác động đến cơ thể theo nhiều cách. Ảnh: Sheknows.

Phụ thuộc caffeine, không tốt cho đường tiêu hóa

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, việc uống cà phê với liều lượng cao mỗi ngày có thể gây ra những tác dụng phụ tiêu cực, thậm chí nguy hiểm. Những dấu hiệu dưới đây có thể là tín hiệu cơ thể gửi khi chúng ta uống nhiều cà phê mỗi ngày.

Ngày càng phụ thuộc caffeine

Theo India Times, nếu bạn không thể tập trung làm việc hoặc thấy khó chịu trước khi uống cốc cà phê vào buổi sáng, đó là vấn đề. Điều này là do caffeine là chất kích thích, khiến nhiều người phụ thuộc vào chúng để cảm thấy tỉnh táo sau khi thức dậy.

Caffeine kích thích các thụ quan dopamine trong não, giống chất gây nghiện. Cơ thể sẽ phản ứng khi bạn không nạp vào một lượng caffeine trong khoảng thời gian như thói quen mỗi ngày.

Caffeine trong cà phê giải phóng adrenaline, giúp tỉnh táo và tập trung. Nếu thói quen uống cà phê bị thay đổi, bạn có thể gặp hiện tượng sương mù não hoặc khó tập trung hoàn thành các nhiệm vụ.

Mức chịu đựng caffeine cao

Như các chất kích thích khác, bạn càng uống nhiều caffeine, cơ thể càng quen với chúng. Vì vậy, cơ thể sẽ ngày càng cần nhiều cà phê để duy trì mức tỉnh táo như ban đầu. Điều này càng khiến bạn muốn uống nhiều cà phê hơn.

Lo lắng, bồn chồn

Caffeine có công dụng làm tăng sự tỉnh táo bằng cách ngăn chặn tác động của adenosine, chất hóa học trong não khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, caffeine cũng hoạt động như chất kích thích, khiến tuyến thượng thận tiết ra nhiều hormone căng thẳng hơn như adrenaline. Điều này làm tăng nhịp tim, khiến bạn cảm thấy lo lắng hơn.

Đi vệ sinh rất nhiều

Theo Healthline, nếu liên tục cần đi vệ sinh, có thể bạn đang lạm dụng cà phê. Caffeine hoạt động như chất lợi tiểu nhẹ, kích thích đi tiểu thường xuyên ở một số người. Và nếu bạn uống caffeine mà không uống đủ nước, cơ thể sẽ không được cung cấp đủ nước. Nước tiểu có màu vàng sẫm hoặc cam là dấu hiệu nhận biết tình trạng mất nước.

Đau bụng, tiêu chảy

Cà phê kích thích giải phóng gastrin - hormone giúp đại tràng co bóp mạnh hơn. Ngoài ra, caffeine còn tăng nhu động ruột, khiến thức ăn di chuyển nhanh qua hệ tiêu hóa. Tác dụng này có thể gây đau bụng, phân lỏng hoặc tiêu chảy nếu bạn tiêu thụ lượng lớn caffeine.

Khó ngủ vào ban đêm

Đây là dấu hiệu phổ biến và rõ ràng cho thấy bạn đang tiêu thụ quá nhiều caffeine. Theo Viện Hàn lâm Y học Giấc ngủ Mỹ, thời gian bán hủy của cà phê là 5 giờ. Điều đó có nghĩa là chất kích thích có thể mất thêm vài giờ nữa để đào thải hoàn toàn khỏi cơ thể. Điều này làm tăng số lần bạn thức giấc vào ban đêm và giảm tổng thời gian ngủ.

Theo chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu ở Ấn Độ Anupama Menon, bạn hãy thử và hạn chế lượng tiêu thụ không quá 500 mg một ngày (không quá 4 cốc) để ngăn tác động tiêu cực có thể xảy ra, đồng thời tận dụng được những lợi ích của nó.