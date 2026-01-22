Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng vaccine trị mụn đầu tiên

Trung Quốc lần đầu đưa vaccine điều trị mụn vào thử nghiệm lâm sàng trong nước, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực tìm hướng điều trị mới cho căn bệnh da liễu phổ biến này.

Vaccine trị mụn ở Trung Quốc đã bước vào giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Ảnh minh họa: Freepik.

Theo Sixth Tone, loại vaccine này do Công ty Dược phẩm WestVac BioPharma (Tứ Xuyên) nghiên cứu và phát triển. Vaccine đã được cấp phép thử nghiệm từ tháng 11/2025 và bắt đầu triển khai thử nghiệm lâm sàng từ ngày 30/12 tại Bệnh viện Tây Trung Quốc, trực thuộc Đại học Tứ Xuyên.

Khác với các vaccine phòng bệnh truyền thống, đây là vaccine mang tính điều trị. Sản phẩm được thiết kế dưới dạng protein tái tổ hợp, nhằm kích thích hệ miễn dịch tạo kháng thể chống lại Cutibacterium acnes - loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trên da nhưng có thể gây viêm và hình thành mụn khi phát triển quá mức. Mục tiêu của vaccine là giảm mức độ mụn thông qua điều hòa phản ứng miễn dịch, thay vì tác động trực tiếp như kháng sinh hay thuốc nội tiết.

Các nhà nghiên cứu cho biết hướng tiếp cận này phản ánh xu hướng mới trong điều trị mụn, trong bối cảnh những phương pháp quen thuộc như kháng sinh, dẫn xuất vitamin A hay thuốc hormone đang bộc lộ nhiều hạn chế, từ nguy cơ kháng thuốc, tác dụng phụ cho đến tỷ lệ tái phát cao.

Mụn hiện là bệnh da liễu phổ biến thứ tám trên thế giới. Thống kê cho thấy hơn 85% thanh thiếu niên từng trải qua tình trạng này, đồng thời mụn cũng được ghi nhận có liên quan đến nguy cơ lo âu, trầm cảm và các vấn đề sức khỏe tinh thần khác.

Trên thế giới, một số vaccine trị mụn khác cũng đang trong quá trình phát triển. Đáng chú ý, vaccine mRNA do tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi phát triển đã bước vào thử nghiệm lâm sàng từ tháng 7/2025. Bên cạnh đó, các nhà khoa học Mỹ cũng từng công bố nghiên cứu về vaccine trị mụn dựa trên enzyme trên tạp chí Nature Communications, song vẫn chưa triển khai thử nghiệm trên người.

Phía Bệnh viện Tây Trung Quốc nhấn mạnh vaccine trị mụn của Trung Quốc không hướng tới sử dụng đại trà. Đối tượng chính là những bệnh nhân đáp ứng kém với các phương pháp điều trị hiện có hoặc thường xuyên tái phát.

Trưởng nhóm nghiên cứu Li Jiong cho biết trong quá trình thử nghiệm, nhóm sẽ đánh giá kỹ sự khác biệt về mức kháng thể, cường độ đáp ứng miễn dịch và thời gian duy trì hiệu quả giữa các nhóm bệnh nhân, trước khi đưa ra kết luận về tính an toàn và hiệu quả của vaccine.