Tiêu chí để được vào lớp 1 trường tư ở Hà Nội

Nhiều trường tư tại Hà Nội đã thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2026-2027. Học sinh có thể trải qua bài kiểm tra, phỏng vấn hoặc đánh giá năng lực thông qua trải nghiệm câu lạc bộ.

Học sinh trường Ngôi sao Hà Nội trong một tiết học. Ảnh: FBNT.

Trường Liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội tuyển 288 học sinh lớp 1 cho năm học tới, chia làm 9 lớp. Phụ huynh đăng ký tuyển sinh từ ngày 9/10/2025 đến khi đủ chỉ tiêu, lệ phí 500.000 đồng.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký tuyển sinh, phụ huynh sẽ gửi video sơ tuyển dài khoảng 3 phút cho nhà trường. Học sinh sẽ giới thiệu về sở thích, các hoạt động thường ngày hoặc năng khiếu đặc biệt...

Sau đó, trường sẽ đánh giá học sinh qua bài kiểm tra WISC - IV (thang đo trí thông minh Wechsler dành cho trẻ em) và ban giám hiệu phỏng vấn trực tiếp.

Đối với học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ, các em được đánh giá và phỏng vấn trực tiếp với ban giám hiệu trong quá trình trải nghiệm. Kết quả đánh giá dùng để xét tuyển vào lớp 1.

Đối với học sinh không tham gia câu lạc bộ, trẻ được đánh giá và phỏng vấn trực tiếp với ban giám hiệu vào ngày 17/1.

Học sinh đăng ký học lớp Tiếng Anh nâng cao sẽ tham gia đánh giá trình độ tiếng Anh sau khi nhập học.

Trường Marie Curie tuyển 630 chỉ tiêu lớp 1 ở cả 3 cơ sở Mỹ Đình, Kiến Hưng và Việt Hưng. Chỉ tiêu ở cơ sở Việt Hưng đông nhất với 270 học sinh (9 lớp), hai cơ sở còn lại mỗi nơi tuyển 180 em (6 lớp).

Trường cho biết sẽ có hướng dẫn tuyển sinh năm học 2026-2027 ở từng cơ sở vào tháng 2. Năm nay trường tổ chức đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Về cách tuyển, trường đón học sinh đến trải nghiệm miễn phí trong một ngày. Học sinh sẽ được học thử tiếng Việt, tiếng Anh, Toán, tập hát, múa, chơi thể thao..., ăn bán trú như một ngày ở tiểu học.

Trong khi đó, học sinh đăng ký vào trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm phải trải qua phỏng vấn trực tiếp vào ngày 14/3. Lệ phí xét tuyển là 500.000 đồng. Năm nay, trường tuyển 432 học sinh ở cơ sở Mỹ Đình, 150 học sinh ở cơ sở Cổ Nhuế.

Còn tại trường Tiểu học Lý Thái Tổ, với học sinh nội bộ, trẻ học song ngữ sẽ được tuyển thẳng, những em còn lại sẽ tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp và làm bài khảo sát năng lực tư duy, khả năng nhận thức.

Với học sinh ngoài hệ thống, trường tuyển sinh 2 đợt. Trong đó, học sinh xét đợt 1 sẽ tham gia câu lạc bộ "Cùng em vào lớp 1", còn đợt 2 sẽ tham gia trải nghiệm một ngày. Ở cả hai đợt, các em sẽ được phỏng vấn trực tiếp và làm bài khảo sát năng lực tư duy, khả năng nhận thức.

Trẻ trong buổi tham gia câu lạc bộ tại trường Tiểu học Nguyễn Siêu. Ảnh: FBNT.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu đánh giá 6 nhóm kỹ năng của học sinh qua quá trình tham gia 8 buổi câu lạc bộ tiền tiểu học (tuyển sinh sớm). Ngoài ra, học sinh có thể đăng ký hoạt động trải nghiệm "Một ngày em là học sinh lớp 1". Nhà trường sẽ đánh giá trực tiếp qua các hoạt động tổng hợp.

Năm học tới, trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tuyển 150 học sinh lớp 1, chia 5 lớp với 2 mô hình lớp song ngữ và lớp chất lượng cao.

Thời gian đăng ký và xét tuyển từ ngày 1/10/2025 cho đến khi hết chỉ tiêu. Sau khi đăng ký dự tuyển (trực tiếp hoặc gọi điện), học sinh sẽ được khám sức khỏe, trò chuyện 1-1 và tham gia trò chơi vận động. Kết quả sẽ được công bố 1 tuần sau đó.

Tại trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, phụ huynh có thể chọn một trong 2 phương thức tuyển sinh là tham gia câu lạc bộ và tham gia đánh giá năng lực.

Cụ thể, học sinh tham gia câu lạc bộ trải nghiệm không cần đăng ký tuyển sinh lớp 1, được đánh giá dựa trên các tiêu chí gồm: Video dự tuyển, quá trình học tập tại câu lạc bộ, làm bài đánh giá năng lực WISC-V; phỏng vấn cùng ban giám hiệu.

Học sinh không đăng ký câu lạc bộ sẽ gửi video dự tuyển, tham gia đánh giá năng lực WISC-V và phỏng vấn cùng ban giám hiệu.

Trường Tiểu học và THCS FPT sẽ đánh giá khả năng tương tác, năng lực ngôn ngữ và chỉ số cảm xúc (EQ) của học sinh. Hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.