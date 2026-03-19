Một đại học ở TP.HCM đã có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027

Sinh viên tại trường này dự kiến được nghỉ Tết Nguyên đán 2027 khoảng 2 tuần, sau đó sẽ bắt đầu học kỳ 2 của năm học 2026-2027.

Sinh viên Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ 2/9. Ảnh: Việt Linh.

Ngày 18/3, Đại học Công nghiệp TP.HCM công bố tiến độ đào tạo năm học 2026-2027, trong đó xác định rõ các mốc thời gian học tập, thi cử và nghỉ lễ của sinh viên.

Theo kế hoạch, năm học mới sẽ bắt đầu từ ngày 3/8/2026. Sinh viên bước vào kỳ thi học kỳ 1 từ ngày 30/11 và kết thúc vào ngày 14/12/2026, sau đó nghỉ giữa hai học kỳ. Học kỳ 2 dự kiến khởi động từ ngày 28/12/2026.

Đáng chú ý, nhà trường dự kiến cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 2 tuần, từ ngày 1/2 đến 15/2/2027 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng). Bên cạnh đó, kỳ nghỉ hè cũng được ấn định trong 6 tuần, từ ngày 7/6 đến 19/7/2027.

Trước đó, vào ngày 16/3, Đại học Đà Lạt cũng đã công bố kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027 với thời gian năm học dự kiến bắt đầu từ ngày 27/8 và kết thúc vào ngày 30/5.

Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường dự kiến kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 25/1 đến 14/2, tức từ ngày 18 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng âm lịch.

Tương tự, tại Đại học Công nghệ Miền Đông, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027 được công bố trong kế hoạch đào tạo năm học 2026-2027 dự kiến bắt đầu từ ngày 25/1 đến 14/2, tức từ ngày 18 tháng Chạp đến mùng 9 tháng Giêng âm lịch.