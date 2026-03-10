Lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 của học sinh cả nước

Những trường không hoạt động giảng dạy vào thứ bảy, học sinh được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương và 4 ngày dịp 30/4-1/5.

Phụ huynh lưu ý lịch nghỉ lễ để sắp xếp thời gian học tập, nghỉ ngơi hợp lý cho trẻ. Ảnh minh họa: Y Kiện.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT quy định các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm.

Cụ thể, các dịp nghỉ lễ, Tết trong năm gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).

Năm 2026, Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào chủ nhật, ngày 26/4. Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai, ngày 27/4. Như vậy, với những đơn vị không tổ chức dạy, học thứ bảy, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương của học sinh có thể kéo dài 3 ngày liên tiếp, từ 25/4 đến 27/4.

Cũng trong tháng 4, học sinh có thêm một kỳ nghỉ nữa là lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5. Với những trường không tổ chức dạy học thứ bảy, kỳ nghỉ của học sinh có thể kéo dài 4 ngày, gồm hai ngày nghỉ chính thức nối tiếp hai ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ từ ngày 30/4 đến đến hết ngày 3/5.

Điểm đáng lưu ý, hai kỳ nghỉ này khá gần nhau. Học sinh vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi học lại hai ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4-1/5.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT được quyền chủ động xây dựng lịch học và thời gian nghỉ lễ, Tết cho học sinh trên địa bàn, miễn bảo đảm đủ số tuần thực học theo quy định (35 tuần).

Bộ cũng yêu cầu học kỳ một kết thúc trước ngày 18/1 và học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 31/5, làm căn cứ để các địa phương sắp xếp lịch nghỉ phù hợp cho học sinh.