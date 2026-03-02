Lịch nghỉ hè năm 2026 của học sinh cả nước

Hầu hết địa phương cho trẻ kết thúc năm học trước ngày 31/5, một số địa phương ấn định thời gian nghỉ hè sớm hơn vài ngày.

Chậm nhất từ 31/5, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè 2026. Ảnh: Việt Linh.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ GD&ĐT ban hành, học kỳ 1 kết thúc trước ngày 18/1 và hoàn thành chương trình, kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải đảm bảo đủ 35 tuần thực học (học kỳ 1 có 18 tuần và học kỳ 2 có 17 tuần). Kế hoạch thời gian năm học cũng cần phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Bộ lưu ý thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với quy định của bộ. Trong trường hợp đặc biệt, các địa phương cần báo cáo với bộ trước khi thực hiện.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, chậm nhất là từ 31/5, học sinh cả nước sẽ được nghỉ hè 2026. Lịch kết thúc năm học cụ thể của học sinh trên cả nước cụ thể như sau:

STT Tỉnh, thành Lịch nghỉ hè 2026 1 Hà Nội Kết thúc năm học vào ngày 30/5 2 TP.HCM Kết thúc năm học trước ngày 31/5 3 Lào Cai Kết thúc năm học trước ngày 31/5 4 Hưng Yên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 5 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5 6 Quảng Ngãi Kết thúc năm học trước ngày 26/5 7 Khánh Hòa Kết thúc năm học trước ngày 31/5 8 Cà Mau - Ngày kết thúc học kỳ II: 23/5

- Tuần dự phòng sau khi kết thúc năm học (hoàn thành chương trình, tổng kết năm học): Từ 25/5 đến 30/5 9 Điện Biên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 10 Bắc Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 11 An Giang Kết thúc năm học trước ngày 31/5 12 Lâm Đồng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 13 Lạng Sơn Kết thúc năm học trước ngày 31/5 14 Cao Bằng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 15 Vĩnh Long Kết thúc năm học trước ngày 31/5 16 Nghệ An Kết thúc năm học trước ngày 31/5 17 Đồng Nai Kết thúc năm học vào ngày 30/5 18 TP Huế Kết thúc năm học trước ngày 31/5 19 Tuyên Quang - Kết thúc năm học trước ngày 31/5

- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Thời gian học kết thúc vào ngày 12/6 20 Đắk Lắk Kết thúc năm học trước ngày 31/5 21 Cần Thơ Kết thúc năm học trước ngày 31/5 22 Tây Ninh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 23 Hải Phòng Kết thúc năm học trước ngày 31/5 24 Ninh Bình Kết thúc năm học trước ngày 31/5 25 Gia Lai Kết thúc năm học trước ngày 31/5 26 Thái Nguyên Kết thúc năm học trước ngày 31/5 27 Quảng Trị Kết thúc năm học trước ngày 31/5 28 Lai Châu Kết thúc năm học trước ngày 31/5 29 Hà Tĩnh Kết thúc năm học trước ngày 31/5 30 Sơn La Kết thúc năm học trước ngày 31/5 31 Phú Thọ - Kết thúc năm học trước ngày 31/5

- Riêng học sinh lớp 12 trường PTDTNT: Kết thúc năm học vào ngày 6/6 32 Quảng Ninh - Mầm non, tiểu học kết thúc năm học vào ngày 29/5

- THCS, THPT, GDTX kết thúc năm học vào 30/5 33 Đồng Tháp Kết thúc năm học trước ngày 31/5 34 Đà Nẵng Kết thúc năm học trước ngày 31/5

Đối với học sinh cuối cấp, các trường phổ thông trên địa bàn sẽ xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7.

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT dự kiến kỳ thi năm 2026 sẽ diễn ra sớm hơn mọi năm, diễn ra trong 2 ngày 11-12/6/2026.