PGS.TS Nguyễn Hiệu điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định về việc giao điều hành hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội đối với ông Nguyễn Hiệu.

PGS.TS Nguyễn Hiệu. Ảnh: VNU.

Thông tin được Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đưa ra ngày 2/3. Theo quyết định Thủ tướng Chính phủ ký hôm 27/2, ông Nguyễn Hiệu - Phó giám đốc - được giao điều hành hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh giám đốc. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, về công tác tại Bộ GD&ĐT, được giao quyền Bộ trưởng GD&ĐT.

PGS.TS Nguyễn Hiệu sinh năm 1976, quê tại tỉnh Ninh Bình (Hà Nam cũ). Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Địa lý năm 1996, lấy bằng tiến sĩ Địa mạo và Cổ địa lý năm 2008, cùng tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2011, ông được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư.

Quá trình công tác, PGS.TS Nguyễn Hiệu đảm nhận nhiều chức vụ quản lý như Phó chủ nhiệm bộ môn Địa mạo - Địa lý và Môi trường biển, Phó chủ nhiệm Khoa Địa lý (Đại học Khoa học Tự nhiên); Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy; Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban tổ chức cán bộ của VNU.

Năm 2021, PGS.TS Nguyễn Hiệu được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cùng với ông Hiệu, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện có các Phó giám đốc là PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, PGS.TS Đào Thanh Trường.

Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập năm 1993, nhưng những cơ sở đầu tiên đặt nền móng đã hoạt động từ năm 1906. Cơ cấu tổ chức của VNU hiện bao gồm 9 trường đại học thành viên, 3 trường trực thuộc, 2 đơn vị đào tạo các môn chung về quốc phòng - an ninh và thể chất, thể thao; 9 đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ cùng với các đơn vị phục vụ.

Hiện tại, VNU đang triển khai 190 chương trình đại học, 198 chương trình thạc sĩ và 118 chương trình tiến sĩ, thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, kinh tế, giáo dục, ngoại ngữ…

Hàng năm, VNU đào tạo trên 5.000 cử nhân khoa học, trong đó 13,1% sinh viên tài năng, chất lượng cao, tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế; 2.400 thạc sĩ và 200 tiến sĩ.