Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội được giao quyền Bộ trưởng GD&ĐT

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về việc giao quyền Bộ trưởng GD&ĐT đối với ông Hoàng Minh Sơn.

PGS.TS Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: CCPR.

Quyết định nêu rõ điều động ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, về công tác tại Bộ GD&ĐT và giao quyền Bộ trưởng GD&ĐT từ ngày 27/2.

Ông Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê Hưng Yên, nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Điều khiển - Tự động hóa của Đại học Tổng hợp kỹ thuật Dresden, Đức, năm 1998.

Năm 2000-2014, ông là giảng viên Khoa Điện (nay là Viện Điện), Đại học Bách khoa Hà Nội; kế đến là Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội. Năm 2006, ông được phong hàm phó giáo sư.

Tháng 4/2014, ông Hoàng Minh Sơn là Phó hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội và là hiệu trưởng trường này vào tháng 7/2015.

Tháng 8/2020, ông Sơn là Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tháng 10/2020, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tại Bộ GD&ĐT, lĩnh vực ông phụ trách là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; giáo dục thường xuyên; quản lý văn bằng, chứng chỉ; công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực được phân công...

PGS.TS Hoàng Minh Sơn đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và quản trị đại học. Với kinh nghiệm dày dặn từ vai trò giảng viên, và các vị trí quản lý cấp phòng, cấp trường và cấp bộ, ông đã mang đến tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận hiện đại trong quản lý và phát triển giáo dục đại học.

Tháng 9/2025, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, PGS.TS Hoàng Minh Sơn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ông đồng thời được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.