Tin mừng cho sinh viên muốn khởi nghiệp

Ngoài việc định hướng, học sinh, sinh viên cũng sẽ được hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phó thủ tướng Lê Thành Long vừa ký ban hành Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/2/2026 phê duyệt chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Chương trình đặt mục tiêu hình thành văn hóa khởi nghiệp trong nhà trường, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đồng bộ trong toàn ngành giáo dục.

Theo đó, đối tượng thụ hưởng gồm người học tại cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; học sinh tại các trường phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; cùng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người làm công tác tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, 50% học sinh THPT, 25% học sinh THCS và 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. Tỷ lệ được trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy khởi nghiệp tương ứng là 35% đối với THPT, 15% với THCS và 10% với tiểu học. Bình quân mỗi năm, tối thiểu 5% học sinh THPT và 2% học sinh THCS tham gia ít nhất một dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp.

Đối với các cơ sở đào tạo, 100% đơn vị phải ban hành và công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp; cung cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Mục tiêu do chương trình đặt ra là 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm; riêng cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên.

Để đạt các mục tiêu trên, chương trình đề ra loạt nhiệm vụ và giải pháp như hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế; đầu tư hạ tầng, nền tảng số; đa dạng hóa nguồn vốn cho dự án khởi nghiệp.

Đáng chú ý, chương trình sẽ nghiên cứu xây dựng và thí điểm mô hình “doanh nghiệp trong cơ sở đào tạo”, doanh nghiệp khởi nghiệp (startup), doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off) gắn với cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox). Cùng với đó là việc xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cơ sở đào tạo khởi nghiệp sáng tạo, chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên; tổ chức thí điểm xếp hạng, đánh giá định kỳ và công bố kết quả trên nền tảng số của ngành.

Chương trình cũng nghiên cứu chính sách khuyến khích nhà giáo, người học tham gia khởi nghiệp; công nhận kết quả học tập, nghiên cứu thông qua dự án khởi nghiệp; phát hiện, bồi dưỡng và cấp học bổng đổi mới sáng tạo cho học sinh, sinh viên tài năng, ưu tiên lĩnh vực kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ hình thành các chuỗi cố vấn - đầu tư - thương mại hóa theo từng lĩnh vực; kết nối mạng lưới cố vấn, nhà đầu tư thiên thần, cựu sinh viên, doanh nghiệp; thu hút chuyên gia quốc tế; thúc đẩy trao đổi sinh viên; khuyến khích doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu, phát triển mô hình khởi nghiệp; tăng cường phối hợp địa phương - nhà trường - doanh nghiệp.