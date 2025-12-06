Học cách khởi nghiệp trước tuổi đi làm

Dù đang là học sinh THPT, hàng nghìn học sinh TP.HCM đã được tập huấn khởi nghiệp để chuẩn tham gia cuộc thi cấp thành phố, qua đó hướng tới cuộc thi cấp quốc gia.

ThS Trần Thuý Trâm Quyên đặt câu hỏi cho các học sinh về việc khởi nghiệp. Ảnh: Thái An.

"Khởi nghiệp là dùng tiền để xây dựng công ty".

"Khởi nghiệp là bắt đầu sự nghiệp mới".

"Khởi nghiệp là dùng ý tưởng của mình để bắt đầu doanh nghiệp lớn".

Khi được ThS Trần Thuý Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đặt câu hỏi về khái niệm khởi nghiệp, nhiều học sinh tại ngày hội hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp liên tục đưa ra những suy nghĩ, định nghĩa của bản thân đối với việc khởi nghiệp.

Giải đáp những chia sẻ của học sinh, ThS Trâm Quyên nhấn mạnh rằng khởi nghiệp không phải là sân chơi của những người có sẵn tài chính hoặc sở hữu ý tưởng “triệu USD”. Đối với học sinh, hành trình này nên bắt đầu bằng những điều nhỏ bé hơn như quan sát xung quanh, nhận ra vấn đề và dám thử sức để giải quyết chúng.

Theo bà Quyên, phần lớn học sinh hiện nay vẫn hình dung khởi nghiệp đồng nghĩa với việc mở công ty, gọi vốn hay trở thành CEO. Quan niệm này khiến các em tự tạo áp lực và nghĩ rằng khởi nghiệp là điều quá tầm với.

“Thực tế, khởi nghiệp đơn giản là tìm thấy nhu cầu trong đời sống hàng ngày và nghĩ ra cách tạo ra giá trị cho người khác. Điều quan trọng nhất là các em dám bắt đầu”, bà nhấn mạnh.

Doanh nhân, nhà giáo dục chia sẻ bài học kinh nghiệm về khởi nghiệp cho các học sinh TP.HCM. Ảnh: Thái An.

Vị phó hiệu trưởng cho biết thêm nhiều ý tưởng nổi bật của học sinh TP.HCM thời gian qua đều xuất phát từ những quan sát rất đời thường. Dự án đạt giải cao của học sinh trường THPT Trần Phú là một ví dụ.

Từ việc lắng nghe chia sẻ của giáo viên mầm non về nhu cầu hỗ trợ trẻ 1-6 tuổi phát triển kỹ năng, nhóm học sinh đã tạo ra bộ “skill puzzle” giúp trẻ học qua các trò chơi trực quan. Sản phẩm không chỉ mới mẻ mà còn giải quyết đúng nhu cầu thực tế trong trường học, qua đó nhận được đánh giá cao từ hội đồng chuyên môn.

Tương tự, dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh trường THPT Trần Văn Giàu được hình thành từ chính áp lực mà học sinh đang phải đối mặt như áp lực học tập, kỳ vọng gia đình, cạnh tranh trong lớp học... Nhóm đã xây dựng mô hình hỗ trợ cảm xúc thông qua podcast, thẻ thử thách và bản đồ hành trình tâm lý phù hợp với lứa tuổi.

“Điểm chung của các dự án này là bắt nguồn từ khả năng quan sát, hiểu được điều gì đang diễn ra xung quanh mình, ai đang gặp khó khăn và mình có thể làm gì để tạo ra thay đổi”, bà Quyên nói, đồng thời gọi đó là “công thức khởi nghiệp” dành cho học sinh, bao gồm phát hiện vấn đề - tìm cách giải quyết - dám thử - dám sai - dám làm đến cùng.

Cũng theo bà Quyên, trong thời đại hiện nay, AI có thể hỗ trợ học sinh triển khai ý tưởng nhanh hơn, từ viết nội dung, lập kế hoạch kinh doanh cho đến xây dựng kịch bản. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ bởi nó không thể thay thế sự thấu cảm - điều giúp ý tưởng khởi nghiệp thật sự có giá trị.

Cũng thảo luận về AI trong khởi nghiệp, doanh nhân Trần Đình Hải chia sẻ AI hiện được ứng dụng mạnh trong quản trị nhân sự, marketing và xây dựng sản phẩm tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ chưa thể quyết định tất cả.

“Dù dùng AI, chúng ta vẫn phải đặt trái tim, ý tưởng và giá trị của mình vào sản phẩm. Công nghệ chỉ bổ sung kiến thức, không thay thế tư duy sáng tạo”, ông Hải chia sẻ, đồng thời khuyến khích học sinh tận dụng các nền tảng như TikTok, Facebook để học hỏi và quảng bá dự án khởi nghiệp.