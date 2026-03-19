Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với mọi năm.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Ngày 19/3, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Kỳ thi diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 13/6. Trong đó, hay ngày 11-12/6, thí sinh làm bài thi chính thức các môn. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày Buổi Bài thi/Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề cho thí sinh Giờ bắt đầu làm bài 10/6 Sáng 8h: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi Chiều 14h: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. 11/6 Sáng Ngữ văn 120 phút 7h30 7h35 Chiều Toán 90 phút 14h20 14h30 12/6 Sáng Môn thứ 1 (tự chọn) 50 phút 7h30 7h35 Môn thứ 2 (tự chọn) 50 phút 8h35 8h40 13/6 Dự phòng

Thí sinh sẽ đăng ký dự thi từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5. Kết quả thi được công bố vào 8h ngày 1/7.

Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Cấu trúc định dạng đề thi vẫn theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấp độ tư duy là 40% mức độ nhận biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Đề thi tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, đặc biệt trong những nội dung phân hóa, nhằm đánh giá đúng năng lực học sinh.

Thí sinh lưu ý năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp sẽ tổ chức thi hoàn toàn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Như vậy, những thí sinh tự do từng học chương trình giáo dục phổ thông 2006 nếu tham dự thi tốt nghiệp THPT 2026 phải thi chương trình mới.