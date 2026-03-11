Phúc khảo thi tốt nghiệp THPT: Lệch 0,25 điểm phải đối thoại

Mọi trường hợp điều chỉnh điểm bài thi tốt nghiệp THPT đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Quy định trên được Bộ GD&ĐT đặt ra tại Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, có hiệu lực từ ngày 24/4.

Cụ thể, theo quy định mới, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Đồng thời, tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Trường hợp phát hiện biểu hiện tiêu cực, phải báo cáo lãnh đạo ban phúc khảo để xử lý theo quy định.

Trước đây, Bộ GD&ĐT yêu cầu điểm phúc khảo lệch từ 0,5 điểm so với đợt đầu thì mới phải tổ chức đối thoại. Quy định mới nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, nghiêm túc, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh tiêu cực trong quá trình phúc khảo bài thi.

Ngoài ra, thông tư mới điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp và việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; giấy báo dự thi và thẻ dự thi được tích hợp thành một loại duy nhất là "giấy báo dự thi". Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành “giấy chứng nhận kết quả thi”. Hai loại giấy này do trường THPT nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Thời gian thu nhận đơn phúc khảo giảm xuống còn 5 ngày để thông báo kết quả phúc khảo sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản, có chữ ký của lãnh đạo Ban Phúc khảo.

Ngoài các nội dung trên, Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026. Dự kiến kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11-12/6, sớm khoảng hai tuần so với năm ngoái.

Bộ GD&ĐT sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi sớm trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 Sở GD&ĐT của các địa phương.

Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp THPT có hơn 1,16 triệu thí sinh tham dự. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 99,2%. Trong đó, gần 850.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học với tổng 7,6 triệu nguyện vọng.