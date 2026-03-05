Nữ sinh tốt nghiệp ĐH xuất sắc, IELTS 7.5 tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM loại xuất sắc, cơ hội làm việc rộng mở, Nguyễn Phạm Châu Anh chọn viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tân binh Nguyễn Phạm Châu Anh. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Nguyễn Phạm Châu Anh (sinh năm 2004, trú tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) là một trong 6 nữ thanh niên của tỉnh tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.

Châu Anh vừa tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế TP.HCM. Nữ sinh còn gây ấn tượng khi đạt chứng chỉ IELTS 7.5.

Trước đó, ở bậc phổ thông, với nền tảng học tập vững chắc, Châu Anh có 12 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhiều lần được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen vì thành tích nổi bật.

Với kiến thức và kỹ năng chuyên môn hiện có, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp rộng mở với cô gái trẻ. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn môi trường doanh nghiệp với nhiều điều kiện phát triển cá nhân, Châu Anh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Quyết định này xuất phát từ một lần về quê, khi nghe thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ, nữ sinh đã nung nấu mong muốn được phục vụ Tổ quốc.

“Tự nguyện đăng ký nghĩa vụ không chỉ là một quyết định mang tính cá nhân, mà còn thể hiện nhận thức sâu sắc về trách nhiệm công dân. Khi mạnh dạn viết đơn tình nguyện, đó là lúc em đặt lợi ích chung của đất nước lên trên lợi ích riêng của bản thân. Quyết định ấy đòi hỏi lòng dũng cảm, ý chí và tinh thần trách nhiệm cao", Châu Anh chia sẻ.

Năm 2026, tổng chỉ tiêu giao quân của tỉnh Lâm Đồng là 4.607 công dân. Trong đó, thực hiện nghĩa vụ quân sự là 3.700 công dân, thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là 907 công dân (901 nam, 6 nữ). Đối với lực lượng công an nhân dân, 505 công dân thực hiện nghĩa vụ tại công an tỉnh, 402 công dân được phân bổ về các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các công dân trúng tuyển đều bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe; nhiều trường hợp tốt nghiệp đại học, cao đẳng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển.