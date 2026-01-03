Phụ cấp ưu đãi tối thiểu 70%: Tác động gì tới giáo viên từ năm 2026?

Lần đầu tiên, phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên được quy định ở mức tối thiểu 70%. Chính sách này sẽ có hiệu lực từ 1/1/2026, được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm gắn bó với nghề.

Chính sách phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên.

Nghị quyết 248/2025 được Quốc hội ban hành nhằm thiết lập các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, chính sách về phụ cấp ưu đãi nghề được xem là một trong những nội dung trọng tâm, trực tiếp tác động đến đời sống và động lực làm việc của đội ngũ nhà giáo.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết, phụ cấp ưu đãi nghề đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập sẽ được thực hiện theo lộ trình do Chính phủ quy định, với mức hưởng tối thiểu 70%. Đối với đội ngũ nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục này, mức phụ cấp ưu đãi nghề được xác định ở tối thiểu 30%.

Đáng chú ý, giáo viên đang công tác tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%. Quy định này nhằm tăng cường chính sách thu hút, giữ chân giáo viên tại các địa bàn còn nhiều khó khăn, nơi đang thiếu hụt đội ngũ nhà giáo trong nhiều năm qua.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, Nghị quyết cho phép các đơn vị được tự chủ quyết định mức thu nhập tăng thêm cho nhà giáo, viên chức và người lao động từ nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước được để lại theo quy định. Việc chi trả thu nhập tăng thêm phải bảo đảm phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và gắn với kết quả hoạt động của từng đơn vị.

Không chỉ tập trung vào chính sách đãi ngộ, Nghị quyết còn đưa ra cơ chế mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực ngành giáo dục, nhằm tăng tính chủ động cho các địa phương và cơ sở giáo dục.

Theo đó, Giám đốc Sở GD&ĐT được trao thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm và thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay đổi vị trí việc làm đối với nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý.

Riêng đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, các cơ sở được tự chủ xác định vị trí việc làm, tuyển dụng và ký hợp đồng lao động đối với chuyên gia, nhà khoa học có trình độ tiến sĩ là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy chế nội bộ của đơn vị.

Các cơ sở này cũng được quyết định và tự chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng, xác nhận đối tượng miễn giấy phép lao động cho chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài trong thời hạn không quá ba năm để phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một vấn đề giữa Nghị quyết này với luật hoặc nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng theo quy định của Nghị quyết 248. Đồng thời, nếu văn bản của Quốc hội ban hành sau đó có quy định cơ chế, chính sách ưu đãi hoặc thuận lợi hơn thì sẽ áp dụng theo quy định mới.

Theo nhiều giáo viên, việc Quốc hội quy định phụ cấp ưu đãi nghề ở mức tối thiểu 70% là bước tiến đáng kể trong chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo, nhất là trong bối cảnh thu nhập của giáo viên còn nhiều áp lực so với yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Chính sách này không chỉ mang ý nghĩa cải thiện đời sống vật chất mà còn thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước đối với vai trò và vị thế của nghề giáo, qua đó góp phần tạo thêm động lực để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với ngành.