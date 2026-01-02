Loạt trường ở Hà Nội tổ chức thi riêng để tuyển sinh lớp 10

Các trường THPT tư thục tại Hà Nội tổ chức kiểm tra, đánh giá, xét học bạ và nhiều phương thức khác để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Thí sinh trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2025. Ảnh: Đinh Hà.

Theo thông báo, năm 2026, trường Archimedes sẽ tuyển 270 học sinh lớp 10. Trường sử dụng 5 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển thẳng và cấp học bổng; xét học bạ và phỏng vấn Toán, Tiếng Anh; xét điểm thi vào các trường chuyên; xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức; xét điểm bài thi do trường tổ chức.

Trong đó, trường tổ chức 3 đợt thi rà soát kiến thức, vào các ngày 22/3, 19/4 và 10/5. Cấu trúc đề thi theo định dạng bài thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội. Học sinh chọn môn Tiếng Anh hoặc môn thi thứ 3 khác do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố.

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh/Môn lựa chọn

Các mốc thời gian phụ huynh cần lưu ý như sau:

Năm học 2026-2027, trường Nguyễn Siêu tuyển 300 học sinh lớp 10. Trong đó, 50% chỉ tiêu dành cho học sinh lớp 10 AS - Alevels, 50% cho lớp 10AE (lớp Anh ngữ học thuật tăng cường).

Với lớp 10AE, trường ưu tiên tuyển học sinh chỉ có nguyện vọng duy nhất vào lớp 10 của trường và thỏa mãn điều kiện đầu vào. Học sinh lớp 9AE của trường được cộng điểm ưu tiên khi chuyển cấp nội bộ.

Trường cũng ưu tiên tuyển các học sinh có IELTS từ 6.0 trở lên; xét cấp học bổng đầu cấp cho những học sinh đạt thành tích cao trong quá trình học tập cấp THCS và có các giải thưởng.

Thí sinh phải trải qua xét tuyển với các yếu tố gồm nguyện vọng gia đình quá trình học tập, sức khỏe, trắc nghiệm tâm lý. Sau đó, các em phải làm bài kiểm tra đánh giá lực môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Hình thức gồm kiểm tra trên máy tính, kiểm tra trên giấy và phỏng vấn.

Với học sinh đang học lớp 9 tại trường, trường đã kiểm tra đánh giá vào tuần 4 của tháng 12/2025 đối. Từ ngày 16/3, trường nhận đơn đăng ký của học sinh trường khác, kiểm tra, đánh giá năng lực học tập vào tuần 2 của tháng 4/2026.

Nếu còn chỉ tiêu, trường xét kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Các trường tư thục sử dụng đa dạng phương thức tuyển sinh. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Trường Tiểu học - THCS - THPT Ngôi sao Hoàng Mai thông báo sẽ tuyển thẳng những học sinh đoạt huy chương, giải cao tại các kỳ thi. Các em phải nộp hồ sơ và bài luận về bản thân (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tối đa 1.000 từ). Nhà trường sẽ xét hồ sơ và phỏng vấn học sinh. Thời gian đánh giá diễn ra từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026.

Phương thức thứ hai là xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi học bổng, diễn ra vào ngày 10/01/2026.

Thứ ba, trường xét tuyển bằng kết quả thi vào các trường THPT chuyên, gồm chuyên Khoa học Tự nhiên, Ngoại ngữ, Sư phạm, Hà Nội - Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ và chuyên Chu Văn An. Đối tượng xét tuyển là những học sinh có điểm thi vào các trường chuyên thấp hơn so với điểm chuẩn 2 điểm.

Cuối cùng, trường xét tuyển bằng kết quả thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Ngoài điểm thi, học sinh phải tham gia phỏng vấn với ban giám hiệu.

Trường Marie Curie cũng đã công bố thông tin tuyển sinh ngay ngày đầu năm mới. Trong đó, tại cơ sở Mỹ Đình, trường tuyển 400 chỉ tiêu lớp 10, cơ sở Văn Phú 560 chỉ tiêu, cơ sở Việt Hưng 600 chỉ tiêu. Trường sẽ xét điểm kỳ thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Trường THPT FPT (Hòa Lạc) dự kiến tuyển 750 học sinh lớp 10. Trường xét tuyển bằng 4 phương thức gồm xét học bạ, xét điểm thi vào lớp 10 do Sở GD&ĐT tổ chức, xét thành tích học tập và xét thí sinh có khả năng, năng lực đặc biệt.

Trong đó, với xét học bạ, trường xét tổng điểm trung bình ba môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ trong năm lớp 8 và học kỳ 1 lớp 9. Học sinh phải đạt từ 60 điểm trở lên. Ngoài ra, kết quả rèn luyện 4 năm đạt từ loại khá trở lên.

Với xét tuyển dựa vào thành tích học tập, trường tuyển học sinh giỏi 3 năm THCS; học sinh đạt giải quốc gia năm lớp 9 về văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật; học sinh đạt giải khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn văn hóa, máy tính cầm tay, Tin học trẻ...

Trong khi đó, trường THPT Lý Thái Tổ tuyển 480 học sinh lớp 10. Điều kiện chung với tất cả học sinh xét tuyển vào trường là hoàn thành chương trình tiếng Anh 4 năm THCS, học lực từ khá trở lên trong 4 năm THCS.

Với học sinh đang học tại hệ thống, trường sẽ tuyển sinh theo tiêu chí nội bộ. Với những học sinh còn lại, trường tuyển sinh 3 đợt và xét tuyển bằng học bạ bậc THCS.

Điểm xét tuyển = Điểm THCS + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, điểm THCS là tổng số điểm tính theo kết quả học tập và kết quả rèn luyện của 4 năm học THCS, riêng lớp 9 lấy kết quả học kỳ I. Cụ thể như sau:

Điểm ưu tiên dành cho học sinh đạt giải trong các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao do cấp phường, sở, bộ tổ chức.

Ngoài xét tuyển học bạ, trường THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm còn xét tuyển theo điểm thi vào 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội và phỏng vấn, hướng dẫn với một số trường hợp. Trường dự kiến tuyển 675 chỉ tiêu với bốn mô hình lớp: Song ngữ, chuyên Anh, chuyên Toán, chất lượng cao.