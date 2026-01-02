Thống nhất bộ sách giáo khoa: Như thay 'cày mới' để vụ mùa bội thu

Giáo viên tin rằng việc thay đổi sách giáo khoa sẽ không gây ảnh hưởng lớn, học sinh vẫn có thể thích nghi và điều chỉnh các học tập, ôn thi phù hợp.

Học sinh trường Tiểu học Quốc tế Alaska trong tiết đọc tại thư viện. Ảnh: Đinh Hà.

Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (gọi tắt là Kết nối) của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn là bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Trước thông tin mới, cô Phạm Anh, giáo viên tại một trường THCS tại Hà Nội, nhận về nhiều tin nhắn hỏi thăm từ cha mẹ học sinh. Một số phụ huynh bày tỏ lo lắng việc học tập, thi cử của con có thể bị ảnh hưởng nếu phải đổi sách giáo khoa. Tuy nhiên, cô giáo đã trấn an, nêu rằng việc thay đổi sách giáo khoa sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc học hay thi của trẻ.

Nhiều ưu điểm khi thống nhất một bộ sách

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Phạm Anh cho biết tại trường của cô công tác, những năm qua, học sinh đều học theo chương trình của bộ sách giáo khoa Cánh diều.

Do đã quen với bộ sách hiện tại, cô Phạm Anh nhận định việc cha mẹ học sinh và các em lo lắng khi phải thay đổi bộ sách mới là điều dễ hiểu. Cô giáo ví việc thay đổi bộ sách giáo khoa mới cũng như người nông dân thay đổi dụng cụ sản xuất, sẽ hơi bỡ ngỡ trong thời gian đầu nhưng nhìn chung không ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng thu hoạch.

Cá nhân cô Phạm Anh ủng hộ chủ trương thống nhất bộ sách giáo khoa bởi giúp học sinh trên cả nước tránh được tình trạng học lệch nội dung, trường hợp học sinh chuyển trường cũng sẽ bớt thời gian làm quen bộ sách mới. Ngoài ra, cô giáo tin rằng việc Bộ GD&ĐT thông báo sớm cũng giúp các trường có thời gian tập huấn cho giáo viên, học sinh cũng có thể tìm hiểu sớm về bộ sách mới.

Đồng quan điểm, trao đổi với Tri Thức - Znews, thầy Võ Kim Bảo (giáo viên Ngữ văn tại trường THCS Nguyễn Du, TP.HCM) nhìn nhận việc thống nhất một bộ sách giáo khoa là chủ trương đúng đắn, giúp đảm bảo chất lượng, công bằng và ổn định cho giáo dục phổ thông.

Cụ thể, về phía học sinh và phụ huynh, việc dùng chung một bộ sách giúp giảm gánh nặng lựa chọn, học theo mạch kiến thức xuyên suốt, hạn chế chênh lệch nội dung học tập, nhất là trong trường hợp chuyển trường. Còn với giáo viên, một bộ sách sẽ thống nhất về cấu trúc bài học, cách tiếp cận, thuật ngữ, đồng thời đảm bảo đồng bộ trong kiểm tra, đánh giá.

Cả nước dùng chung bộ SGK từ năm học 2026-2027. Ảnh: Ngọc Bích.

Khó khăn không đáng kể

Thầy Bảo cho biết hiện tại, với môn Ngữ văn, trường THCS Nguyễn Du đang sử dụng bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo. Khi thống nhất về một bộ sách, thầy giáo nhìn nhận giáo viên và học sinh sẽ gặp một số khó khăn nhất định.

Cụ thể, với giáo viên, các thầy cô phải dành thời gian nghiên cứu cấu trúc bài học, cách trình bày kiến thức và hệ thống câu hỏi, bài tập và soạn lại giáo án.

Với học sinh, do mỗi bộ sách lại có cách tiếp cận kiến thức, cách đặt câu hỏi, sử dụng ngữ liệu, triển khai bài học khác nhau, nên các em có thể lúng túng trong giai đoạn đầu. Do đó, giáo viên cần điều chỉnh lại cho những em học bộ sách khác Kết nối ở năm học trước.

Học sinh TP.HCM trong kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Duy Hiệu.

Dù vậy, thầy Bảo cho rằng đây chỉ là những khó khăn nhỏ. Thuận lợi lớn nhất là giáo viên đã quen với chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó, sách giáo khoa được nhìn nhận là công cụ, học liệu chứ không phải chuẩn kiến thức duy nhất. Do đó, dù với bộ sách nào, giáo viên vẫn có thể chủ động xây dựng kế hoạch dạy học, linh hoạt điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy.

Khi đã nắm vững mục tiêu của chương trình và yêu cầu cần đạt, việc thay đổi sách giáo khoa không còn là trở ngại quá lớn, mà chỉ là một khác biệt về hình thức thể hiện nội dung.

Cô Phạm Anh cũng chia sẻ điều tương tự. Cô cho rằng những khó khăn ban đầu là điều không thể tránh khỏi, kể cả giáo viên, học sinh hay cha mẹ học sinh - những người thường giúp con học bài, ôn tập. Tuy nhiên, cô giáo tin rằng những khó khăn này chỉ diễn ra trong khoảng 1-2 tuần đầu, sau đó sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo.

Về việc thay đổi thi cử sau khi đổi sách giáo khoa, cô Phạm Anh nói rằng có thể trường cô sẽ không thay đổi quá nhiều bởi trong những năm qua, chương trình thi học kỳ tại trường đã tích hợp kiến thức của cả 3 bộ sách giáo khoa hiện hành để học sinh làm quen. Đây cũng là “chiến lược” nhà trường đưa ra nhằm giúp học sinh thử sức với những kiến thức đa dạng, qua đó tham gia các kỳ thi chung cũng thuận lợi hơn.

Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng nhận định Kết nối là bộ sách đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và nổi trội hơn cả. Cụ thể, bộ sách được sử dụng rộng rãi tại tất cả 34 tỉnh/thành, với quy mô học sinh lớn nhất trong các bộ SGK hiện hành, giáo viên đã quen thuộc phương pháp, cấu trúc bài học. Điều này giúp hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Hiện tại, trường của cô Phạm Anh đã bắt đầu lên phương án xây dựng chương trình tập huấn để các giáo viên làm quen với bộ sách mới. Cô giáo cho biết có thể trong vài tuần tới, giáo viên toàn trường sẽ chính thức tham gia tập huấn.

Trong khi đó, do đang trong giai đoạn hoàn thành học kỳ I năm học 2025-2026, thầy Bảo dự định sang học kỳ II sẽ bắt tay vào tìm hiểu bộ sách giáo khoa Kết nối để soạn giáo án và điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp. Thầy lưu ý giáo viên lớp 9 cần nghiên cứu sớm, tham khảo đề thi lớp 10 ở các địa phương đang dùng bộ sách Kết nối để biết cách tài liệu, đề cương ôn thi cho học sinh cuối cấp.

Đối với những bộ sách giáo khoa không được chọn, thầy giáo dự định dùng như một tài liệu tham khảo bởi mỗi bộ lại có ưu điểm nổi trội riêng. Thầy lấy ví dụ ở môn Ngữ văn, phần Viết trong bộ sách Chân trời sáng tạo được triển khai rất logic, khoa học. Do đó, giáo viên có hoàn toàn có thể lấy ngữ liệu ở bộ sách này để làm bài tập cho học sinh.

Thầy Bảo mong muốn thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức các buổi tập huấn, kết nối với giáo viên đang dùng bộ sách Kết nối để có thêm kinh nghiệm, tài liệu giảng dạy, nhờ đó, giáo viên sẽ thích nghi nhanh chóng hơn.