Có gì đặc biệt ở bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước?

Việc Bộ GD&ĐT ban hành quyết định, lựa chọn bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" sử dụng thống nhất trong giáo dục phổ thông từ năm học 2026-2027, không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn của bộ sách mà còn đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm xã hội trong tổ chức xuất bản và cung ứng.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN), cho biết việc bộ sách được lựa chọn sử dụng thống nhất là vinh dự lớn, đồng thời là trọng trách đặc biệt trước Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục và hàng triệu phụ huynh, học sinh trên cả nước.

Chủ động triển khai, khẳng định sách giáo khoa mang tính phục vụ, không vì lợi nhuận

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quyết định, toàn hệ thống NXBGDVN đã chuyển sang trạng thái làm việc khẩn trương, triển khai đồng loạt các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, NXBGDVN tập trung rà soát, chỉnh sửa nội dung một số đầu sách theo các điều chỉnh của chương trình giáo dục phổ thông; xúc tiến kế hoạch đấu thầu in ấn; xây dựng phương án tập huấn giáo viên và tổ chức cung ứng sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc.

"Chúng tôi xác định rõ, việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm đồng bộ, khoa học, đúng tiến độ, để sách giáo khoa đến tay giáo viên và học sinh đầy đủ, kịp thời trước năm học mới", ông Tùng nhấn mạnh.

Khẳng định quan điểm nhất quán của NXBGDVN, ông Tùng cho biết sách giáo khoa là mặt hàng đặc thù, mang tính phục vụ xã hội, không đặt mục tiêu lợi nhuận. Do đó, việc kiểm soát chi phí, ổn định và giảm giá sách luôn được NXBGDVN ưu tiên hàng đầu nhằm góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ GD&ĐT trong năm 2023, NXBGDVN đã liên tục rà soát, tiết giảm chi phí ở tất cả các khâu. Minh chứng rõ nét là vào tháng 1/2024, NXBGDVN đã chủ động điều chỉnh giảm giá bán lẻ bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống" 9,6% và bộ "Chân trời sáng tạo" 11,2%. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ các bộ sách của NXBGDVN thấp hơn mặt bằng chung của thị trường bình quân khoảng 24-26%.

Lợi thế về giá và cam kết tiếp tục giảm gánh nặng cho phụ huynh, học sinh

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định giá tối đa sách giáo khoa, NXBGDVN tiếp tục rà soát, điều chỉnh phương án giá, bảo đảm 100% đầu sách tuân thủ đúng khung giá và các quy định quản lý nhà nước.

So sánh tương quan giá bán hiện nay cho thấy, bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" đang có mức giá tối ưu: Thấp hơn khoảng 3% so với bộ "Chân trời sáng tạo" và thấp hơn bình quân khoảng 9% so với các bộ sách giáo khoa khác.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, lợi thế về giá này không đến từ việc cắt giảm chất lượng giấy, in ấn hay quy cách sản phẩm, mà xuất phát từ quy mô phát hành lớn. Khi bộ sách đã được đa số địa phương và nhà trường lựa chọn trong các năm trước, sản lượng in ấn cao giúp tối ưu chi phí cố định, vận chuyển và in ấn, từ đó giảm giá thành trên mỗi đơn vị sản phẩm.

"Việc lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm sách giáo khoa thống nhất không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà", ông Tùng nhấn mạnh.

Trước việc bộ sách trở thành sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027, lãnh đạo NXBGDVN cam kết tiếp tục chỉ đạo toàn hệ thống tối ưu hóa quy trình sản xuất, triệt để tiết giảm chi phí, phấn đấu tiếp tục giảm giá sách giáo khoa trong thời gian tới.

Bên cạnh nhiệm vụ xuất bản sách giáo khoa, NXBGDVN cũng sẽ đẩy mạnh phát triển các học liệu số, học liệu điện tử trong hệ sinh thái sách giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nhằm phục vụ hiệu quả hơn việc dạy và học.

Đồng thời, NXBGDVN đã sẵn sàng các phương án tổ chức tập huấn giáo viên trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm giáo viên được tiếp cận đầy đủ, bài bản với bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống", cũng như tổ chức cung ứng sách đầy đủ, đồng bộ, kịp thời trước thềm năm học mới.