Phụ cấp tiền lương theo tiết dạy của giáo viên trong đề xuất mới

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó có đề xuất về phụ cấp tiền lương dựa trên một tiết dạy cùng chính sách trọng dụng đối với nhà giáo.

Giáo viên tại TP.HCM trong kỳ thi tuyển giành suất vào trường công lập năm 2025. Ảnh: Khương Nguyễn.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó có đề xuất một số chính sách thu hút, trọng dụng đối với nhà giáo như phụ cấp mức tiền lương một tiết dạy, nhà ở công vụ...

Mức tiền lương của một tiết dạy hiện được tính như sau:

Đáng chú ý, chế độ phụ cấp này sẽ được chi trả vào cuối năm học và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trợ cấp lương, nhà ở cho nhà giáo

Dự thảo nghị định cũng đề xuất nhà giáo được khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà giáo thuộc đối tượng được chi trả phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm sẽ được khám sức khỏe ít nhất 2 lần/năm.

Về mức phụ cấp, Bộ GD&ĐT đề xuất nhà giáo dạy tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp một và nhà giáo dạy lớp ghép 2 trình độ được hưởng phụ cấp 50% mức tiền lương hiện hưởng của một tiết dạy. Nhà giáo dạy lớp ghép 3 trình độ được hưởng phụ cấp 75% mức tiền lương hiện hưởng của một tiết dạy.

Ngoài ra, nhà giáo dạy tiếng Việt cho trẻ em mầm non là người dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp theo quy định của Chính phủ. Trong khi đó, nhà giáo dạy thể dục thể thao, nhà giáo dạy quốc phòng - an ninh tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được hưởng chế độ bồi dưỡng, chế độ trang phục theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan chính sách nhà ở, dự thảo nghị định này đề xuất nhà giáo đến công tác tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có nhà ở thì được thuê nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở hoặc được cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục bảo đảm chỗ ở tập thể.

Trường hợp cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục không bố trí được chỗ ở tập thể hoặc nhà ở công vụ, nhà giáo được hỗ trợ một khoản tiền không thấp hơn mức tiền thuê nhà ở công vụ theo quy định.

Phần chi phí hỗ trợ tiền thuê nhà ở này sẽ được hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên của cơ sở giáo dục. Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục xác định mức tiền hỗ trợ và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thêm chính sách thu hút nhà giáo

Liên quan chính sách thu hút, trọng dụng nhà giáo, dự thảo này tập trung vào nhiều nhóm đối tượng, từ người có tài năng, năng khiếu đặc biệt đến sinh viên tốt nghiệp khá, giỏi ở các ngành trọng điểm, cũng như những người tình nguyện công tác tại vùng đặc biệt khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người.

Theo quy định, các đối tượng được hưởng chính sách bao gồm: Người có tài năng theo quy định của Chính phủ; người có năng khiếu đặc biệt, đạt thành tích cao trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, ngành nghề truyền thống phù hợp với dạy học; người có kỹ năng nghề quốc gia bậc 4 trở lên hoặc được phong tặng các danh hiệu như “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân ưu tú”; người tốt nghiệp từ loại khá trở lên ở các ngành trọng điểm, thiết yếu, ngành khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu, hoặc các ngành đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, thể thao, quốc phòng, an ninh...

Đối với người có tài năng, việc thu hút, trọng dụng được thực hiện theo các chính sách chung áp dụng cho nhân tài làm việc trong hệ thống cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Với nhóm có năng khiếu đặc biệt, thành tích cao hoặc kỹ năng nghề quốc gia, các cá nhân này được tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận nhà giáo, với yêu cầu về trình độ đào tạo thấp hơn chuẩn thông thường. Sau khi được tiếp nhận, họ được bổ nhiệm chức danh giáo viên hoặc giảng viên, xếp lương và hưởng đầy đủ chế độ, chính sách theo vị trí việc làm.

Người tốt nghiệp từ loại khá trở lên ở các ngành trọng điểm, thiết yếu hoặc ngành đặc thù cũng được tiếp nhận làm nhà giáo và hưởng phụ cấp bằng 150% mức lương hiện hưởng trong thời hạn 5 năm. Đồng thời, nhóm này được ưu tiên tham gia các chương trình bồi dưỡng, đào tạo trong nước và quốc tế từ nguồn ngân sách nhà nước.

Đối với nhà giáo tình nguyện công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài việc được tiếp nhận và hưởng các chế độ theo quy định hiện hành, sau 2 năm công tác và hoàn thành tập sự, nếu được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn. Thành tích, cống hiến của nhà giáo còn là căn cứ để xem xét khen thưởng, không áp dụng tỷ lệ khi xét danh hiệu thi đua.

Riêng với người dân tộc thiểu số rất ít người tình nguyện giảng dạy tại vùng đồng bào của mình, chính sách ưu đãi được áp dụng ở mức cao hơn với phụ cấp 150% mức lương trong 5 năm, cơ hội nâng bậc lương sớm sau 2 năm nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. Những đóng góp nổi bật cũng được xem xét khen thưởng theo quy định, không khống chế tỷ lệ.