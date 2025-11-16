Nhà giáo đang được hưởng lương như thế nào?

Theo Bộ GD&ĐT, ngoài lương, nhà giáo được hưởng một số loại phụ cấp gồm phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi nghề mức từ 25%-70%.

Một số vị trí, nhà giáo còn được chi trả thêm các khoản phụ cấp, trợ cấp, thù lao khác như phụ cấp chức vụ, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp nặng nhọc, độc hại…

Tuy nhiên, cũng theo Bộ GD&ĐT, về chế độ phụ cấp ưu đãi, có tới 76% nhà giáo chỉ được hưởng mức phụ cấp từ 25%-35%; chỉ có nhà giáo dạy các trường vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo được hưởng phụ cấp 50%; giáo viên dạy trường chuyên, trường cho trẻ khuyết tật, trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng mức phụ cấp 70%.

Nhà giáo tham gia giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng. Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Theo Bộ GD&ĐT, nhà giáo mới vào nghề trong 5 năm đầu chỉ được hưởng lương theo hệ số lương và phụ cấp ưu đãi, chưa có phụ cấp thâm niên nên rất thấp.

Lương giáo viên mầm non trẻ, thấp nhất khoảng 6,6 triệu đồng/tháng; lương giáo viên tiểu học 7,3 triệu đồng/tháng; lương giáo viên THCS, THPT, dự bị đại học khoảng 7,1 triệu đồng/tháng.

Lương giáo viên mầm non thấp nhất

Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho biết giáo dục không phải ngành duy nhất được hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

Tuy nhiên, theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, khi Chính phủ ban hành chính sách tiền lương mới, phụ cấp thâm niên nghề chỉ còn áp dụng đối với quân đội, công an, cơ yếu. Như vậy, nhà giáo thuộc vào các chức danh không còn phụ cấp thâm niên nghề khi thực hiện chính sách tiền lương mới.

Thực tế, hiện chỉ có 12% nhà giáo được xếp lương theo 3 nhóm: A1 - A2.1 - A3.1, nhưng gần như 100% viên chức các ngành, lĩnh vực khác đang xếp lương theo 3 nhóm này.

Trong số đó, chỉ có tối đa 1,17% nhà giáo cao cấp (hạng I) được xếp thang lương cao nhất (gồm A3.1 và A3.2), trong khi ngành khác đều có tối đa 10% viên chức được xếp thang lương A3.1.

88% nhà giáo đang xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác. 88% nhà giáo này có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 6,78; trong khi viên chức các ngành khác có thể được hưởng hệ số lương cao nhất là 8,0 (cao hơn gấp khoảng 1,18 lần).

Cũng theo ông Đức, hiện nay 100% giáo viên mầm non đang xếp lương thấp nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Trong đó, hệ số khởi điểm của giáo viên mầm non hạng III là 2,10 trong khi các chức danh hạng III của viên chức ngành khác khác là 2,34 (cao gấp khoảng 1,11 lần).

Hệ số khởi điểm của giáo viên mầm non hạng II là 2,34 trong khi các chức danh hạng II của viên chức ngành khác khác là 4,4 (cao gấp khoảng 1,88 lần).

Hệ số khởi điểm của giáo viên mầm non hạng I là 4,0 trong khi các chức danh hạng I của viên chức ngành khác khác là 6,2 (cao gấp khoảng 1,55 lần).

Hệ số lương cao nhất mà giáo viên mầm non có thể được hưởng là 6,38, trong khi hệ số lương cao nhất mà viên chức ngành khác có thể được hưởng là 8 (cao gấp khoảng 1,25 lần).

“Nhìn vào thực tại cách xếp lương này, chúng ta chưa thấy nghề giáo thực sự là nghề cao quý, được xã hội tôn vinh như Đảng đã xác định; hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo có vẻ như 'giản đơn' hơn so với hoạt động nghề nghiệp của các viên chức các ngành khác. Trong khi thực tế 'sự nghiệp trồng người' đòi hỏi nhà giáo phải có sự tận tâm, yêu nghề, yêu trò; có kiến thức sâu rộng, kỹ năng sư phạm, khả năng giao tiếp, ý thức tự học, năng lực cập nhật liên tục và phải xây dựng được hình ảnh người thầy mẫu mực để giáo dục người học qua noi gương”, ông Đức nói.

Để triển khai thi hành Luật Nhà giáo có hiệu lực ngày 1/1/2026, Bộ GD&ĐT đang tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Một trong những chính sách nổi bật dự kiến quy định tại nghị định này là việc tất cả nhà giáo đều được hưởng hệ số lương đặc thù

Trong đó, giáo viên mầm non được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,25 so với hệ số lương hiện hưởng; các chức danh nhà giáo khác được hưởng hệ số lương đặc thù mức 1,15 so với hệ số lương hiện hưởng.

Đối với nhà giáo giảng dạy tại trường, lớp dành cho người khuyết tật, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, trường phổ thông nội trú vùng biên giới được cộng thêm 0,05 so với mức quy định.