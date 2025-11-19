TP.HCM vinh danh 50 nhà giáo tiêu biểu dịp 20/11

50 nhà giáo được vinh danh vì đã đồng hành cùng TP.HCM trong nhiều năm phát triển giáo dục. Họ đều có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong việc đổi mới quản lý giáo dục.

Ông Nguyễn Hoài Chương, nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM là một trong 50 nhà giáo được vinh danh. Ảnh: Thái An.

Tối 19/11, TP.HCM tổ chức lễ tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo của thành phố trong giai đoạn 1975-2025. 50 nhà giáo đã được vinh danh, trao thưởng ngay tại buổi lễ vì đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển giáo dục - đào tạo của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Trong số 50 nhà giáo được vinh danh, nhiều gương mặt đã gắn bó với ngành giáo dục TP.HCM ngay từ những ngày đầu, ví dụ như ông Lương Lê Đồng (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), ông Bùi Thanh Khiết (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM), bà Lê Minh Ngọc (Nhà giáo đi B, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM, Nguyên Phó giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM)...

Đáng chú ý, gương mặt trẻ nhất được vinh danh lần này là ông Võ Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1987). Hiện, ông là Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Bà Trần Thị Diệu Thuý đại diện UBND TP.HCM vinh danh 50 nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Thái An.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định trong suốt 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã luôn chung sức, đồng lòng cùng ngành giáo dục thành phố vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vươn lên khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ Đại hội VI của Đảng năm 1986 đến nay, bên cạnh các lĩnh vực khác, giáo dục thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, có thể kể đến những dấu ấn nổi bật như được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; giữ vững kết quả đào tạo đại trà và mũi nhọn trong nhóm các địa phương đứng đầu cả nước; ưu tiên phát triển môi trường bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu và đào tạo nhân tài; tiên phong triển khai nhiều chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học đáp ứng chuẩn quốc tế...

Đặc biệt, vào năm 2024, TP.HCM được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Bà Trần Thị Diệu Thuý nhấn mạnh thành tích này đã khẳng định vị thế quốc tế của TP.HCM về giáo dục suốt đời, thúc đẩy học tập cộng đồng và hội nhập toàn cầu.

Đối với hoạt động vinh danh 50 gương mặt tiêu biểu của ngành giáo dục, đại diện UBND TP.HCM nêu rằng dù ở giai đoạn nào, điểm chung của các nhà giáo đều là yêu nghề, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”.

"Đây là những thầy cô có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao; tiên phong trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; có nhiều đóng góp nổi bật, để lại dấu ấn sâu sắc trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố từ năm 1975 đến nay", bà Thuý khẳng định.

9 nhà giáo, cán bộ quản lý của TP.HCM được trao Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Ảnh: Thái An.

Cũng tại lễ tôn vinh, TP.HCM trao tặng Huân chương Lao động cho 9 cán bộ quản lý, nhà giáo của thành phố. Danh sách 9 cán bộ, nhà giáo được trao huân chương bao gồm:

STT Họ và tên Chức vụ Loại huân chương 1 Hà Thị Kim Sa Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường THCS - THPT Hồng Hà Huân chương Lao động hạng Nhì 2 Đặng Đình Quý Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Thái Bình Huân chương Lao động hạng Ba 3 Trần Hoài Thanh Tổ trưởng Tổ văn phòng trường THPT Bùi Thị Xuân Huân chương Lao động hạng Ba 4 Nguyễn Thanh Tòng Hiệu trưởng trường THPT Tân Túc Huân chương Lao động hạng Ba 5 Hà Hữu Thạch Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh Huân chương Lao động hạng Ba 6 Bùi Minh Tâm Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn Huân chương Lao động hạng Ba 7 Hà Ngọc Minh Thi Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Định Huân chương Lao động hạng Ba 8 Lâm Hồng Lãm Thuý Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông (Sở GD&ĐT TP.HCM) Huân chương Lao động hạng Ba 9 Quách Đức Thịnh Hiệu trưởng trường THPT Trịnh Hoài Đức Huân chương Lao động hạng Ba