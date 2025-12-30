Vì sao ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’ được chọn làm SGK dùng chung?

Bộ sách giáo khoa Kết nối tri thức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, bảo đảm đầy đủ, đồng bộ tất cả môn học, hoạt động giáo dục ở cả 3 cấp học, đồng thời có lợi thế về giá.

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ trở lại dùng chung một bộ sách giáo khoa. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam được lựa chọn là bộ sách giáo khoa (SGK) sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2026-2027.

Theo đánh giá của bộ, Kết nối tri thức với cuộc sống đáp ứng đầy đủ và "nổi trội hơn cả" khi đang được dùng rộng rãi và ổn định ở 34 tỉnh, thành với quy mô học sinh lớn nhất. Việc chọn bộ sách này sẽ hạn chế tác động đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Bộ sách bảo đảm đầy đủ, đồng bộ

Trao đổi với Tri Thức - Znews, NXB Giáo dục Việt Nam cho biết bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống có đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục theo thiết kế của chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngoài ra, SGK đồng bộ với chuyên đề học tập bắt buộc, lựa chọn, tiếng dân tộc và tài liệu giáo dục địa phương. Cụ thể:

Về số lượng, Kết nối tri thức với cuộc sống có 263 tên sách từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm SGK, chuyên đề học tập của tất cả môn học, hoạt động giáo dục.

Về SGK Ngoại ngữ, theo thiết kế chương trình, ngoài Tiếng Anh còn có 6 môn ngoại ngữ khác. Đây là mảng sách chỉ NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, do số tiết nhiều, học sinh lựa chọn rất ít, kinh phí đầu tư lớn, không có hiệu quả kinh tế, NXB phải bù lỗ.

Hiện tại, các SGK này đã khá đầy đủ. Đơn vị đang khẩn trương biên soạn và trình thẩm định tiếp các tên sách còn lại trong danh mục từ lớp 3 đến lớp 12 của 6 ngoại ngữ này

Về SGK Tiếng dân tộc, Bộ GD&ĐT đã thẩm định, phê duyệt đầy đủ SGK Tiếng dân tộc từ lớp 1 đến lớp 5 của 8 thứ tiếng: Bahnar, Chăm, Khmer, Êđê, Jrai, Mnông, Mông, Thái.

Về tài liệu giáo dục địa phương, hiện có 560 tài liệu của các cấp, được sử dụng tại hầu hết trường học thuộc 34 tỉnh, thành. Trong đó, 42% đã được in, còn lại sử dụng dưới dạng file PDF. NXB Giáo dục Việt Nam đang phối hợp với các Sở GD&ĐT tổ chức chỉnh sửa tài liệu sau khi thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền hai cấp.

Ngoài ra, theo nhà xuất bản, Kết nối tri thức với cuộc sống có đầy đủ tài liệu phụ trợ, bao gồm SGK phiên bản điện tử, sách giáo viên, sách bài tập, tài liệu tập huấn, giúp tăng hiệu quả việc dạy và học.

Riêng với SGK tiếng Anh, nhà xuất bản ứng dụng AI, giúp học sinh luyện nói, luyện viết đạt hiệu quả.

Bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống có 431 tác giả biên soạn. Ảnh: Đinh Hà.

431 tác giả biên soạn

Theo NXB Giáo dục Việt Nam, bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống có 431 tác giả, trong đó có 151 giáo sư, phó giáo sư (chiếm 36%) và 137 tiến sĩ.

Trong số này, có những tác giả là chuyên gia đầu ngành, nhiều tác giả đã từng tham gia biên soạn SGK ở những lần đổi mới chương trình trước, nên có kinh nghiệm và sự kế thừa trong biên soạn SGK.

Phần lớn đội ngũ biên soạn có tuổi đời trẻ, được đào tạo căn bản ở trong và ngoài nước, có kinh nghiệm nghiên cứu trong việc phát triển năng lực học sinh và am hiểu về chương trình giáo dục phổ thông.

Khi tham gia biên soạn, các tác giả đều tham dự các đợt tập huấn với chuyên gia trong và ngoài nước về phát triển chương trình, đánh giá SGK và khoa học giáo dục theo định hướng phát triển năng lực.

Tỷ lệ lựa chọn cao nhất

Tính từ thời gian đưa vào sử dụng, so với các bộ sách hiện có do NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn, Kết nối tri thức với cuộc sống có tỷ lệ lựa chọn cao nhất trong các năm học. Cụ thể như sau:

Năm học Lớp Tỷ lệ lựa chọn Kết nối + Chân trời = 100% Bộ Kết nối tri thức Bộ Chân trời sáng tạo Bộ Cùng học Bộ Vì sự bình đẳng Cộng % Kết nối tri thức % Chân trời sáng tạo 2020-2021 1 28% 18% 13,6% 8,7% 68% 60% 40% 2021-2022 1 33% 24% 10% 7,3% 74% 58% 42% 2 47% 32%



79% 59% 41% 6 46% 35%



81% 56% 44% 2022-2023 3 46% 32%



78% 59% 41% 7 45% 38%



83% 54% 46% 10 55% 22%



77% 71% 29% 2023-2024 4 48% 32%



80% 60% 40% 8 51% 33%



84% 61% 39% 11 59% 20%



79% 75% 25% 2024-2025 5 54% 30%



84% 64% 36% 9 53% 30%



83% 64% 36% 12 57% 25%



82% 69% 31%

Lợi thế về giá

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết tháng 1/2024, đơn vị đã điều chỉnh giảm giá bán lẻ 9,6% đối với bộ Kết nối tri thức với cuộc sống và 11,2% đối với bộ Chân trời sáng tạo. Giá bán lẻ (sau điều chỉnh giảm giá) các bộ SGK của đơn vị này thấp hơn các bộ sách khác 24-26%.

Sau khi Bộ GD&ĐT ban hành quy định giá tối đa sách giáo khoa, đơn vị tiếp tục rà soát và điều chỉnh phương án giá đối với hai bộ sách nói trên, đảm bảo 100% đầu sách có mức giá nằm trong khung quy định.

Đáng chú ý, so sánh tương quan giá bán giữa các bộ sách, Kết nối tri thức với cuộc sống hiện có mức giá tối ưu hơn, thấp hơn khoảng 3% so với bộ Chân trời sáng tạo, và thấp hơn bình quân 9% so với bộ sách khác.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, lợi thế về giá này không đến từ việc cắt giảm chất lượng giấy, in ấn hay quy cách sản phẩm, mà xuất phát từ quy mô phát hành lớn.

Khi bộ sách đã được đa số địa phương và nhà trường lựa chọn trong các năm trước, sản lượng in ấn cao giúp tối ưu chi phí cố định, vận chuyển và in ấn, từ đó giảm giá thành trên mỗi đơn vị sản phẩm.

"Như vậy, việc lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn, mà còn có hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho phụ huynh và học sinh khi triển khai đại trà", ông Tùng nhấn mạnh.