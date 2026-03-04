Hôm nay tân binh cả nước nhập ngũ: Điều kiện nào để xét chuyên nghiệp?

Chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân có thể được xét chuyên nghiệp nếu đáp ứng tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe và nhu cầu biên chế.

Tân binh lên đường nhập ngũ năm 2026 tại điểm giao nhận quân Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP.HCM). Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 4/3, cả nước đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2026. Hàng chục nghìn thanh niên chính thức lên đường nhập ngũ, bắt đầu 24 tháng rèn luyện trong môi trường kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân.

Bên cạnh nhiệm vụ hoàn thành nghĩa vụ, nhiều chiến sĩ cũng quan tâm đến điều kiện, tiêu chuẩn để được xét chuyển sang phục vụ chuyên nghiệp sau khi kết thúc thời hạn tại ngũ.

Điều kiện để được lên chuyên nghiệp sau nghĩa vụ quân sự

Quân nhân chuyên nghiệp là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phục vụ trong Quân đội nhân dân, được tuyển chọn, tuyển dụng theo chức danh và được phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp.

Theo Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công dân là hạ sĩ quan, binh sĩ khi hết thời gian phục vụ nghĩa vụ quân sự có thể giam gia tuyển chọn để trở thành quân nhân chuyên nghiệp. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển chọn, tuyển dụng bao gồm:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, lý lịch rõ ràng và tự nguyện phục vụ quân đội.

Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp.

Hình thức tuyển chọn, tuyển dụng là xét tuyển hoặc thi tuyển. Trường hợp tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc hoặc có trình độ kỹ thuật nghiệp vụ bậc cao thì được tuyển chọn, tuyển dụng thông qua xét tuyển.

Ngoài ra, trong quá trình phục vụ tại ngũ, chiến sĩ có thể ôn thi và thi vào các trường đào tạo sĩ quan trong quân đội thông qua hình thức đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, để làm được điều này đòi hỏi các chiến sĩ trong thời gian tại ngũ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực công tác và được cấp thẩm quyền cho phép.

Điều kiện để chiến sĩ nghĩa vụ được tuyển thẳng vào công an

Theo quy định của Bộ Công an, hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân (24 tháng) sẽ được xét chuyển sang chế độ chuyên nghiệp nếu đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an và nằm trong chỉ tiêu chuyển chuyên nghiệp trong năm sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ.

Công an đơn vị, địa phương thực hiện xét chuyển chuyên nghiệp theo thứ tự điểm xét chuyên nghiệp từ cao đến thấp, cho đến khi thực hiện hết chỉ tiêu.

Để nâng cao chất lượng nguồn tuyển theo chủ trương của Bộ Công an, Thông tư 64/2023 quy định việc xét chuyển thẳng chuyên nghiệp tập trung vào số chiến sĩ nghĩa vụ vừa có kết quả rèn luyện tốt, vừa có trình độ chuyên môn, gắn tuyển chọn với nhu cầu của vị trí việc làm.

Cụ thể, chiến sĩ nghĩa vụ có bằng đại học chính quy (không bao gồm hình thức liên thông đại học) tốt nghiệp loại khá trở lên, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau thì được xét chuyển thẳng chuyên nghiệp:

Thứ nhất, có 2 năm thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được phân loại chiến sĩ nghĩa vụ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên, đạt danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".

Thứ hai, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi hết hạn phục vụ tại ngũ (kết nạp Đảng trước hoặc trong khi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân).

Thứ ba, điểm 3 môn thi (không nhân hệ số) để đăng ký xét chuyển chuyên nghiệp được xác định trên cơ sở kết quả điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong thời gian hạ sĩ quan nghĩa vụ phục vụ tại ngũ hoặc kết quả điểm thi tại năm hạ sĩ quan nghĩa vụ tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên.

Nếu chiến sĩ nghĩa vụ có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên nhưng không đảm bảo các điều kiện khác để xét tuyển thẳng, thì vẫn được cộng điểm ưu tiên có bằng đại học để xét chuyển chuyên nghiệp cùng số chiến sĩ nghĩa vụ khác theo quy định.

Bên cạnh đó, trường hợp đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, chiến sĩ nghĩa vụ sẽ được dự tuyển vào các trường Công an nhân dân trình độ đại học, trung cấp tuyển mới; được cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh theo quy định.