Dấu hiệu nhận biết đứa trẻ thông minh

Có trí nhớ tốt: Theo Firstcry Parenting, có trí nhớ rất tốt và khả năng nhớ lại nhanh hơn là một trong những dấu hiệu trẻ thông minh. Một em bé có kỹ năng ghi nhớ vượt trội có thể nhớ được nơi giấu đồ chơi hoặc nhanh chóng nhận ra khuôn mặt và địa điểm. Có trí nhớ tốt là điều quan trọng để trẻ học và ghi nhớ thông tin mới, cả ở trường và ở nhà. Trí nhớ không chỉ tốt cho việc học tập mà còn quyết định trong các hoạt động hàng ngày. Ảnh: ParentCircle.

Tò mò, thích đặt câu hỏi: Trẻ em thường hỏi những câu kỳ lạ và đôi khi khiến cha mẹ khó chịu, tức giận. Tuy nhiên, đây lại là biểu hiện của trẻ có chỉ số IQ cao. Tò mò là phản ứng của trẻ khi quan sát, suy nghĩ và tưởng tượng về những điều chưa biết, ham khám phá điều mới lạ. Khi không tìm được câu trả lời vừa ý, chúng sẽ tự tìm đáp án cho riêng mình. Điều này cho thấy trẻ luôn trong trạng thái suy nghĩ, tư duy, não bộ của trẻ hoạt động rất linh hoạt. Ảnh: Shutterstock.

Thường chơi với người lớn tuổi hơn: Con bạn có xu hướng phát triển tốt hơn trong môi trường có những đứa trẻ lớn tuổi hơn hoặc thậm chí là người lớn khác không? Chia sẻ với BBC, Lyn Kendall, chuyên gia tư vấn về trẻ em tài năng của Mensa Anh, cho biết trẻ em thông minh thường thích chơi với những đứa trẻ lớn tuổi hơn hoặc người lớn. Những đứa trẻ vượt trội không chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh những người lớn tuổi hơn mà còn học hỏi được nhiều điều từ họ. Đứa trẻ đặc biệt lanh lợi cũng dễ dàng nói chuyện với người lớn về nhiều chủ đề khác nhau thay vì bạn bè cùng tuổi. Ảnh: Movoto.

Trẻ có rất nhiều năng lượng: Theo Raising Children Network, nếu con bạn luôn tràn đầy năng lượng, nhất là khi tham gia những hoạt động mà chúng yêu thích, hay luôn háo hức bắt đầu ngày mới, đây có thể là dấu hiệu cho thấy trí não của con đang hoạt động rất mạnh. Mức năng lượng dồi dào này có thể xuất phát từ việc con liên tục muốn khám phá những hoạt động và trải nghiệm mới mẻ. Cha mẹ nên khuyến khích điều này vì giúp con có thêm trải nghiệm thú vị và phát triển tư duy của não bộ ngay từ khi còn nhỏ. Ảnh: Unsplash.

Có khiếu hài hước: Nhiều người sẽ ngạc nhiên khi thấy khiếu hài hước ở con mình. Nhưng thực tế, đây có thể là dấu hiệu cho thấy con bạn thông minh. Những đứa trẻ tài năng lúc nào cũng vui tính và hay đùa. Chúng có thể là đảm nhận nhiệm vụ "diễn viên hài" của lớp và gây chú ý với giáo viên về sự thú vị của mình. Ảnh: Pexels.

Làm chủ trò chơi nhanh chóng: Trẻ thông minh thường có xu hướng làm chủ đồ chơi của mình và các trò chơi nhanh hơn đứa trẻ bình thường. Chúng cũng có trí tưởng tượng phong phú, luôn đưa ra những ý tưởng và giải pháp mới cho các trò chơi hoặc vấn đề hiện có. Trẻ thông minh cũng không ngại thời gian ở một mình vì trí óc của trẻ luôn đủ bận rộn để tạo không gian chơi riêng cho mình. Ảnh: WordPress.

Kỹ năng đọc sớm: Theo CNBC, trung bình những đứa trẻ thông minh bắt đầu biết đọc trước 4 tuổi, trong khi hầu hết trẻ 6-7 tuổi đạt được cột mốc này. Có nhiều giai đoạn đọc, trẻ em phải học cách nhận biết và hiểu các từ trước khi chúng có thể bắt đầu tự đọc. Đặc biệt, trẻ thông minh thường bị cuốn hút và thích đọc sách. Cha mẹ nên khuyến khích con đọc sách để tăng vốn từ vựng, khả năng tư duy và diễn đạt. Ảnh: Healthyway.

Trẻ không giỏi mọi thứ: Trẻ thông minh không giỏi mọi thứ, chúng thường biết điểm mạnh của bản thân để trau dồi và phát triển. Trẻ xác định một sở thích cụ thể, tìm hiểu sâu thay vì học lan man. Điều này có nghĩa những đứa trẻ thông minh hơn mức bình thường không hẳn sẽ học giỏi và có điểm số cao. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nếu tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ của con, cha mẹ sẽ thấy có nhiều điều quan trọng hơn là chỉ nộp bài tập đúng hạn, luyện viết chữ đẹp và tương tác với bạn bè. Ảnh: Unstood.

Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp

Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.

Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.

Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.