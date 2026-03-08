Bộ Công an chốt lịch thi đánh giá năng lực 2026

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để tuyển sinh đại học diễn ra vào ngày 20-21/6, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục đào tạo, Bộ Công an. Ảnh: BTC.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục đào tạo, Bộ Công an, cho biết thông tin trên tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2026, diễn ra ở Đại học Bách khoa Hà Nội sáng 8/3.

"Ngày thi diễn ra vào cuối tuần, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, phụ huynh trong việc di chuyển", ông Đạt nói.

Theo trung tá Đạt, năm nay, các trường công an sử dụng 3 phương thức tuyển sinh, bao gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an; xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 4 mã bài thi. Mỗi bài thi gồm ba phần:

Tự luận bắt buộc

Trắc nghiệm bắt buộc

Trắc nghiệm tự chọn.

Thí sinh chọn một trong 4 mã bài thi để đăng ký dự thi, cụ thể:

Mã bài thi Phần Tự luận bắt buộc Phần Trắc nghiệm Trắc nghiệm bắt buộc Trắc nghiệm tự chọn CA1 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Vật lý CA2 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Hóa học CA3 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Sinh học CA4 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Địa lý

Ngày 20/6, thí sinh làm thủ tục dự thi và ngày 21/6 chính thức diễn ra kỳ thi. Thí sinh làm bài trong 180 phút với hình thức thi viết. 70% kiến thức của hai phần trắc nghiệm nằm ở lớp 12, còn lại là kiến thức lớp 10, 11. Câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu chiếm 30%, mức độ vận dụng chiếm 50%, còn lại là vận dụng cao.

Về quá trình đăng ký dự tuyển, năm nay, các thí sinh có nguyện vọng vào trường công an nộp hồ sơ tại trụ sở công an xã, phường, nơi đăng ký thường trú từ ngày 15/3 đến ngày 15/4.

Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, thí sinh tiếp tục phối hợp với đơn vị sơ tuyển tại công an cấp xã, phường để hoàn thiện hồ sơ . Quá trình này bao gồm việc kiểm tra các tiêu chuẩn về lý lịch chính trị, tiêu chuẩn sức khỏe, học lực và hạnh kiểm. Công tác sơ tuyển sẽ kết thúc trước ngày 20/5.

Ông Đạt lưu ý về điều chỉnh tiêu chuẩn sức khỏe. Cụ thể, nếu thí sinh mắc tật khúc xạ như cận thị, viễn thị thì mỗi mắt phải không quá 3 đi-ốp. Ban tuyển sinh chỉ căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế để đưa ra kết luận đạt hoặc không đạt, thí sinh không cần phải làm cam kết mổ mắt như trước đây.

Năm 2026, 8 học viện, trường Công an nhân dân tuyển 2.070 chỉ tiêu, giảm 280 chỉ tiêu so với năm trước. Trong đó, 1.870 sinh viên sẽ được đào tạo tại các học viện, trường công an nhân dân, còn lại sẽ học tập tại các trường ngoài ngành, theo diện hợp tác đào tạo.

Học viện An ninh nhân dân được giao nhiều chỉ tiêu nhất với 500 học viên, tiếp đến là Học viện Cảnh sát nhân dân với 400 chỉ tiêu.