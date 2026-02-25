Thông tin mới về tuyển sinh các trường công an

Đại học Cảnh sát nhân dân đã công bố 3 phương thức tuyển sinh, trong khi các trường còn lại đã có thông tin về chỉ tiêu.

Học viên năm ba Đại học Cảnh sát Nhân dân tham gia A50. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông tin từ Đại học Cảnh sát nhân dân, năm nay, trường được giao tuyển 300 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát, giảm 120 chỉ tiêu so với năm ngoái. Trường chỉ tuyển sinh khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

Trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh, bao gồm tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an (phương thức 1); xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 2); xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 3).

Trong đó, với xét tuyển thẳng, trường nhận thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh. So với năm ngoái, trường bỏ tuyển thẳng thí sinh thuộc đội tuyển thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc thí sinh được triệu tập vòng chọn đội tuyển thi Olympic quốc tế, khu vực.

Đối với phương thức 2, trường xét thí sinh có IELTS từ 5.5, TOEFL iBT đạt từ 46 trở lên, TOEIC (LR&SW) đạt từ 600 và 242 , TOEIC (LR&SW) đạt từ 600 và 242, SAT đạt từ 1.100/1.600, tiếng Trung đạt từ HSK 4; tiếng Tây Ban Nha đạt từ DELE B2; tiếng Pháp đạt từ DALF/DELF B2; tiếng Nga đạt từ TRKI (TORFL) B2; tiếng Đức đạt từ Goethe-Zertifikat/TEL B2; tiếng Nhật đạt từ JLPT N3; tiếng Hàn đạt từ TOPIK 4; tiếng Italy đạt từ CELI 3.

Trường không chấp nhận chứng chỉ ngoại ngữ phiên bản Home Edition. Thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn cho đăng ký dự tuyển nhưng ngày thi chính thức phải trước 20/5, nộp về trường trước ngày 30/5.

Ngoài chứng chỉ quốc tế, thí sinh phải xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7 điểm trở lên.

Với phương thức 3, thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn Tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn ngoại ngữ đó để sơ tuyển.

Các tổ hợp dùng để xét tuyển phương thức này bao gồm A00, A01, C03, D01, X02, X03, X04.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an gồm 4 mã bài thi. Thí sinh chọn một trong 4 mã bài thi để đăng ký dự thi, cụ thể:

Mã bài thi Phần Tự luận bắt buộc Phần Trắc nghiệm Trắc nghiệm bắt buộc Trắc nghiệm tự chọn CA1 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Vật lý CA2 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Hóa học CA3 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Sinh học CA4 Ngữ văn Toán học, Lịch sử, Ngôn ngữ Anh Địa lý

Tổng thời gian làm bài thi là 180 phút. Ngày thi dự kiến là 21/6. Hình thức thi viết. Việc quy đổi điểm sàn, điểm chuẩn giữa các tổ hợp và phương thức căn cứ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Công an.

Năm nay, Học viện An ninh nhân dân được giao 400 chỉ tiêu đại học chính quy. Cụ thể, nhóm ngành nghiệp vụ An ninh (tuyển sinh khu vực phía Bắc) có 250 chỉ tiêu, gồm 25 nữ và 225 nam. Ngành An toàn thông tin, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc với 150 chỉ tiêu, phân bổ đều cho hai miền, mỗi miền 75 chỉ tiêu (7 nữ, 68 nam)

Bên cạnh đó, học viện được giao 100 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin, hợp tác đào tạo trình độ đại học với trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Địa bàn tuyển sinh toàn quốc.

Với đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ công an từ nguồn thí sinh đã tốt nghiệp đại học trở lên, học viện tuyển 130 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh và ngành An toàn thông tin.

Với hệ dân sự, năm nay, Học viện An ninh Nhân dân tuyển sinh ngành An toàn thông tin và Công nghệ thông tin bậc đại học; ngành An ninh phi truyền thống hệ thạc sĩ. Địa bàn tuyển sinh trên toàn quốc.

Thí sinh trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, năm 2025. Ảnh: Ngọc Bích.

Học viện Cảnh sát nhân dân được giao 400 chỉ tiêu đại học chính quy, nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát. Học viện tuyển sinh khu vực phía bắc, gồm 40 nữ và 360 nam.

Với đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ công an từ nguồn thí sinh đã tốt nghiệp đại học trở lên, học viện tuyển 100 chỉ tiêu (90 nam, 10 nữ) nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát.

Trong khi đó, Đại học Phòng cháy chữa cháy được giao tuyển 200 chỉ tiêu đại học chính quy, 100 chỉ tiêu phía bắc và 100 chỉ tiêu phía nam. Ngoài ra, trường cũng tuyển sinh 250 chỉ tiêu hệ dân sự.

Với đào tạo đại học văn bằng 2 từ nguồn thí sinh đã tốt nghiệp đại học trở lên, học viện tuyển 50 chỉ tiêu (45 nam, 5 nữ). Các lĩnh vực đủ điều kiện đăng ký gồm: Pháp luật; Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên; Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Kiến trúc và xây dựng; Sức khỏe; Môi trường và bảo vệ môi trường, Khoa học xã hội hành vi; Báo chí và thông tin; Kinh doanh và quản lý.

Năm nay, 8 trường công an tuyển 2.070 chỉ tiêu đại học chính quy, giảm 280 so với năm ngoái. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường công an nhân dân. Ngoài 4 trường trên, Học viện Chính trị Công an nhân dân tuyển 100 chỉ tiêu, Đại học An ninh nhân dân 220 chỉ tiêu, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh 200 chỉ tiêu, Học viện quốc tế 50 chỉ tiêu.

Ngoài ra, Bộ Công cũng phân bổ 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học.