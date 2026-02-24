6 thay đổi lớn khiến sĩ tử 2k8 'xoay trục' chiến thuật

Giới hạn nguyện vọng, siết xét tuyển học bạ và quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ là những thay đổi trong tuyển sinh đại học năm 2026.

Thí sinh TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Phương Lâm.

Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế tuyển sinh đại học 2026, sau khi lấy ý kiến chuyên gia, trường đại học và học sinh, phụ huynh. Trong đó có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Giới hạn nguyện vọng

Năm 2026, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, trong khi các năm trước, số lượng nguyện vọng không giới hạn.

Với các chương trình đào tạo giáo viên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường chỉ xét tuyển các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5. Như vậy, thí sinh đăng ký vào các ngành Sư phạm buộc phải đặt các nguyện vọng trong 5 lựa chọn đầu tiên.

Giới hạn phương thức xét tuyển

Về phương thức tuyển sinh, mỗi cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức (không tính xét tuyển thẳng), thay cho quy định không giới hạn trước đây. Điều chỉnh này nhằm hạn chế tình trạng đa dạng hóa phương thức quá mức, gây khó khăn cho thí sinh và xã hội.

Siết xét tuyển học bạ

Với phương thức xét tuyển học bạ, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp xét tuyển phải dùng điểm trung bình chung 6 học kỳ (lớp 10, 11, 12) của tối thiểu ba môn. Trong tổ hợp bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, đóng góp tối thiểu 1/3 trọng số tính điểm xét trong tổ hợp xét tuyển.

Bên cạnh đó, thí sinh phải có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp (theo tổ hợp hoặc Toán, Văn và một môn khác) tối thiểu 15/30 điểm (không áp dụng với thí sinh đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp).

Năm ngoái, bộ chỉ yêu cầu thí sinh sử dụng học bạ cả năm lớp 12 với trọng số tối thiểu 25%.

Các trường được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo các khoảng điểm. Ảnh: Telegraph.

Siết quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ

Theo quy chế tuyển sinh, các trường được quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ theo các khoảng điểm. Tuy nhiên, bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ và điểm xét môn ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch.

Ví dụ, IELTS 5.0 quy đổi thành 8 điểm, IELTS 5.5 quy đổi thành 8,5 điểm, IELTS 6.0 thành 9 điểm, IELTS 6.5 thành 9,5 điểm, IELTS 7.0 trở lên tương đương 10 điểm. Các năm trước, bộ không quy định các mức quy đổi, chỉ yêu cầu trọng số điểm xét không vượt 50%, dẫn đến việc có trường quy đổi mọi mức chứng chỉ thành 10 điểm.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT lưu ý chứng chỉ ngoại ngữ chỉ được dùng quy đổi điểm hoặc sử dụng cho điểm thưởng. Điều này bắt nguồn từ việc những năm trước, nhiều trường vừa quy đổi, vừa cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, dẫn đến việc "một thành tích được tính điểm hai lần".

Phân chia chi tiết điểm cộng

Với điểm cộng, bộ quy định cụ thể điểm cộng bao gồm điểm thưởng, điểm xét thưởng, điểm khuyến khích, tối đa là 3 điểm theo thang điểm 30 (tương ứng 10% của thang điểm xét tuyển).

Trong đó, điểm thưởng đối với thí sinh được tuyển thẳng nhưng không dùng để xét tuyển thẳng từ 0-3; điểm xét thưởng đối với thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt từ 0-1,5; điểm khuyến khích đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế (nếu có) từ 0-1,5.

Trước đây, bộ chỉ quy định điểm cộng tối đa là 3, không xét từng điểm thành phần, nên một số trường cộng tới 3 điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6. Ảnh: Phương Lâm.

Lịch xét tuyển sớm hơn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6. Do đó, lịch tuyển sinh đại học năm 2026 được đẩy lên tương ứng với lịch thi tốt nghiệp THPT.

Các trường sẽ công bố thông tin tuyển sinh trước ngày 15/2/2026. Với nhóm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ quốc tế, các em nộp hồ sơ, minh chứng trước 17h ngày 20/6/2026.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Từ 17h ngày 10/8/2026, thí sinh có thể biết kết quả trúng tuyển.

Lịch tuyển sinh đại học dự kiến như sau:

Nội dung triển khai Thời gian hoàn thành Các trường công bố thông tin tuyển sinh trên trang thông tin điện tử 15/2/2026 Thí sinh tập đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng 17/6-21/6/2026 Thí sinh cung cấp các chứng chỉ như SAT, IELTS... 17h ngày 20/6/2026 Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển 17h ngày 20/6/2026 Các trường hoàn thành và công bố kết quả xét tuyển thẳng 30/6/2026 Thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển Ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026 Bộ công bố điểm sàn các ngành giáo viên, sức khỏe, pháp luật 8/7/2026 Các trường công bố điểm sàn, điểm trúng tuyển quy đổi tương đương 17h ngày 10/7/2026 Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển Ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7/2026 Bộ xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) Ngày 4/8 đến 17h ngày 10/8/2026 Rà soát, công bố điểm trúng tuyển và thông báo thí sinh trúng tuyển Trước 17h ngày 13/8/2026 Xác nhận nhập học trực tuyến Trước 17h ngày 21/8/2026 Xét tuyển bổ sung Từ 22/8/2026